Kupiłeś? Nie jedz! Sklepy w całej Polsce oferują zwrot pieniędzy

Na swojej stronie internetowej Auchan poinformowało o decyzji o wycofaniu z sprzedaży grejpfrutów pomelo pochodzących z Chin. Produkt identyfikowany jest przez kod EAN 2212084000007, a numer partii to i68335.

"W trosce o bezpieczeństwo, firma Auchan na prośbę dostawcy wraz z Inspekcją Sanitarną, została zobligowana do wycofania produktu z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu jednego z pestycydów" - napisano.

Sieć zaleca nie spożywanie zakupionej partii produktu. Klienci mogą go wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został nabyty. Auchan zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt.

O co chodzi?

Pestycydy są substancjami stosowanymi do zwalczania szkodliwych organizmów. W rolnictwie są używane do ochrony roślin przed owadami, chwastami oraz grzybami. Obecnie istnieje aż 10 tysięcy znanych związków pestycydów, z których każdy posiada nieco inne właściwości i zastosowania.

Pestycydy, chociaż często niezbędne, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, jeśli spożywane są w nadmiarze. Szczególnie uważać powinny osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży oraz karmiące.

W zależności od rodzaju pestycydu mogą one przyczynić się do rozwoju różnych chorób, w tym nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, płuc, neurologicznych, problemów z płodnością, opóźnień rozwojowych u dzieci oraz zaburzeń poznawczych.

Environmental Working Group (EWG) regularnie publikuje listę "parszywej dwunastki", czyli owoców i warzyw najbardziej zanieczyszczonych pestycydami. W roku 2024 na czele listy znalazły się truskawki, a następnie szpinak, jarmuż, kapusta włoska oraz sitowata.