Kolejne nowości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Tym razem na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Na początek dostępne będą studia pierwszego stopnia, czyli trwające sześć semestrów i zakończone tytułem licencjata. Będzie można studiować stacjonarnie lub niestacjonarne i - co najistotniejsze - będą one miały profil praktyczny.

— Logistyka była wyczekiwana od lat, przede wszystkim przez studentów naszego wydziału, którzy wysyłali nam sygnały, że chętnie widzieliby ten kierunek w ofercie kształcenia. Sporo czasu zajęło nam przygotowanie się do tego zadania, ale teraz jesteśmy gotowi — mówi „Wiadomościom Uniwersyteckim” dr Tomasz Wierzejski, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Duży popyt na ten kierunek wynika z potrzeb rynku pracy. Logistyka podpowiada, jak planować, organizować, koordynować i podejmować decyzje w procesie dostarczenia towarów i usług – od producenta do konsumenta. Na pozór może wydawać się to proste, ale w rzeczywistości stwarza dużo możliwości. Celem nadrzędnym tego procesu jest zaspokojenie potrzeb klienta, czyli coś, na czym w dzisiejszych czasach opiera się biznes.

— Gdy mówimy „logistyka”, to powinniśmy mieć na myśli przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, firmy transportowe, magazyny, również te wielkie, które w ostatnim czasie pobudowały się w okolicach Olsztyna. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników jest duże zainteresowanie tym kierunkiem. Zarówno nasi studenci, jak i kandydaci na studia widzą ten rozwój i mają świadomość, że zatrudnienie w tym sektorze można znaleźć relatywnie łatwo. Dzisiaj sektor logistyki odpowiada za 7 proc. całego PKB Polski, a 6,5 proc. Polaków jest w nim zatrudnionych. Myślę, że te liczby mówią same za siebie — wyjaśnia dr Tomasz Wierzejski.

Profil studiów będzie praktyczny, więc część zajęć będą prowadzili partnerzy Wydziału z biznesu – m.in. z firm transportowych czy centrów logistycznych w regionie. Ponadto obowiązkowe będą sześciomiesięczne praktyki, które będzie można realizować w firmach i przedsiębiorstwach na Warmii i Mazurach.

W tworzeniu kierunku logistyka zaowocowała również współpraca pracowników WNE z Instituto Politécnico w Setúbal w Portugalii, gdzie jest kierunek zarządzanie ze specjalnością logistyka. Przypomnijmy, że w marcu 2023 roku pierwszych troje studentów naszego Uniwersytetu obroniło prace magisterskie w programie „Double diploma”. Kolejne obrony miały miejsce w lutym.

— Myślę, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby uruchomić ten kierunek. Ponadto naszym atutem jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Serdecznie zachęcam do studiowania logistyki. To przyszłościowy kierunek, bo logistyka będzie musiała odpowiadać na wiele wyzwań współczesnego świata. To już nie tylko wojna w Ukrainie czy konflikty na Bliskim Wschodzie. Warto pamiętać o Europejskim Zielonym Ładzie, który zakłada, aby do 2050 roku zredukować 90 proc. gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. To stanowi ogromne wyzwanie i bez wątpienia będą potrzebni specjaliści w tym zakresie. A dlaczego nie mają to być specjaliści-absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych? — pyta retorycznie prodziekan Tomasz Wierzejski.

W przyszłości zostaną uruchomione również studia drugiego stopnia, więc będzie możliwość kontynuacji i dalszego rozwoju na kierunku logistyka. Tymczasem władze WNE są gotowe na przyjęcie nawet stu osób.

W roku akademickim 2023/2024 w ofercie UWM znajdą się także inne nowe kierunki: biogospodarka rybacka, sztuki wizualn, resocjalizacja z penitencjarystyką i socjologia.

źródło: UWM / Marta Wiśniewska