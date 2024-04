Czy na ul. Pieniężnego w Olsztynie powinno wrócić rondo?

Podczas inwestycji tramwajowej wprowadzano kilka zmian w ruchu drogowym. Niektóre niekoniecznie mogły sprzyjać kierowcom, lecz istniały też takie, które ułatwiały poruszanie się po drogach. Jednym z takich rozwiązań było rondo na ul. Pieniężniego, które po oddaniu tramwajów do użytku zniknęło. Dlaczego?

W ramach przesunięcia przystanku tramwajowego "Wysoka Brama" stricte pod olsztyński zabytek należało wykonać przedłużenie linii tramwajowej, zbudowanie nowych przystanków oraz wprowadzenia zmian w komunikacji drogowej. W tym obszarze najbardziej dotknęły one ul. Pieniężnego, jedną z najbardziej ruchliwych ulic w centrum Olsztyna.

Do momentu rozpoczęcia prac, przy wylocie z Placu Jedności Słowiańskiej na ul. Pieniężnego funkcjonowało klasyczne skrzyżowanie, po jednym pasie w obu kierunkach, bez możliwości skrętu w ul. 22 stycznia, które prowadziło bezpośrednio na parking do Centrum Handlowego "Aura" czy nawet na ul. Tadeusza Kościuszki.

[mediabox/n]1128690[=mediabox]

Sytuacja zmieniła się, kiedy to w ramach inwestycji tramwajowej przy Wysokiej Bramie na ul. Pieniężnego powstało rondo.

— Dzięki obecności ronda na ul. Pieniężnego kierowcy mieli bardzo łatwy dojazd do ul. 22 stycznia, czyli na parking do Centrum Handlowego "Aura" i do ul. Tadeusza Kościuszki. Rozwiązanie było bardzo pomocne i korzystne, bo kierowcy nie nadużywali drogi — mówi radny miasta Olsztyna Tomasz Głażewski (KO).

Po zakończeniu budowy przedłużenia linii tramwajowej na Placu Jedności Słowiańskiej Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie podjął decyzję o przywróceniu skrzyżowania na ul. Pieniężnego.

[mediabox/n]1128692[=mediabox]

— Aktualnie ulicą Pieniężnego można poruszać się tylko z góry na dół, bez możliwości skrętu. Przez to, aby dostać się do "Aury" bardzo często trzeba wydłużać sobie trasę i jechać na około. Dlaczego ZDZiT zdecydował o usunięciu czegoś, co działało? — pyta Tomasz Głażewski.

Swoją decyzję Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie tłumaczy w następujący sposób:

— Rondo było rozwiązaniem tymczasowym i zostało wprowadzone na czas prac związanych z rozbudową linii tramwajowej w mieście. Przy obecnej geometrii skrzyżowania, rondo powodowało konieczność wyłączenie z ruchu pasa dla pojazdów jadących na wprost i skierowania ich na buspas. Wprowadzenie takiej organizacji ruchu na tamten czas było konieczne, mimo że negatywnie wpływało na płynność przejazdu komunikacji zbiorowej. Po zakończeniu inwestycji, by w pełni korzystać z pasa dla komunikacji zbiorowej, przywrócona została docelowa, stała organizacja ruchu ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną —mówi rzecznik prasowy ZDZiT Michał Koronowski.

Janusz Siennicki