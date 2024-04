Business Insider: Olsztyn najlepszym miastem do życia w Polsce

- W naszym rankingu pod uwagę wzięliśmy trzy kluczowe wskaźniki ekonomiczne i trzy aspekty pozafinansowe – napisali dziennikarze Business Insider przygotowując zestawienie najlepszych miast do życia w naszym kraju. Wygrał Olsztyn, który zdetronizował Poznań, ubiegłorocznego zwycięzcę.

Po raz drugi w tak kompleksowy sposób dziennikarze branżowego portalu Business Insider dokonali analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej w największych polskich miastach. - Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki w 16 miastach wojewódzkich – napisał Damian Słomski, dziennikarz Business Insider. - Dodatkowo porównaliśmy w nich istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza.

I dodał: - Olsztyn w naszym zestawieniu jest zdecydowanym numerem jeden, choć w żadnej z sześciu kategorii nie wygrywa. W trzech aspektach jest za to w TOP 3.

Pod względem dostępności mieszkań (relacja ceny do wynagrodzeń) Olsztyn ustępuje tylko Katowicom, a w poziomie bezpieczeństwa (najniższa przestępczość) lepiej wypada jedynie Rzeszów. Stolica Warmii i Mazur to również miasto, gdzie jest dobra jakość powietrza (3. miejsce).

W statystykach bezrobocia i zarobków stolica Warmii i Mazur mieści się w pierwszej części tabeli (odpowiednio 6. i 7. miejsce na 16 dużych miast), największe niedostatki ma pod względem dostępności lekarzy (12. miejsce).

W ogólnym podsumowaniu Olsztyn okazał się najlepszym miastem do życia w Polsce, wyprzedzając Lublin. Trzecie miejsce zajęły ex aequo Poznań (ubiegłoroczny zwycięzca) i Gdańsk.

Dziennikarze Business Insider przygotowując ranking cały tekst TUTAJ korzystali z danych: Głównego Urzędu Statystycznego (bezrobocie, przeciętne wynagrodzenie, przestępczość), NFZ (dostępność lekarzy), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (jakość powietrza) i portalu Morizon.pl (ceny mieszkań).

Przy okazji zwróciliśmy uwagę na inne dane GUS, z których wynika, że wśród miast wojewódzkich najwyższą dynamiką wzrostu przeciętnego wynagrodzenia między styczniem 2023 roku a styczniem 2024 r ma Rzeszów. W stolicy Podkarpacia średnia płaca brutto w tym okresie wzrosła z 6633,48 zł do 7689,55 zł, czyli o 15,9 proc. Jednak także ponad 15-procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w omawianym okresie nastąpił w Olsztynie. W styczniu 2023 r. wynosił on w stolicy Warmii i Mazur 7299,76 zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2024 już 8407,25 zł, co oznacza skok o 15,2 proc.

Jak podaje GUS, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w Olsztynie odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 25,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 21,0 proc.), przemysł (o 18,1 proc.), budownictwo (o 14,8 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 13,3 proc.).

Wśród dużych miast najwięcej zarabia się wciąż w Warszawie (średnia 9,4 tys. zł), a najmniej w Białymstoku (6,4 tys. zł).