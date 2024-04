Dołącz do akcji „Czysta Łyna!”

W niedzielę, 7 kwietnia organizatorzy ogólnopolskiej akcji „Operacja Czysta Rzeka” zapraszają do wspólnego sprzątania rzeki Łyny. Dostępne będą kajaki, szykowana jest również grupa piesza.

Już ponad pół tysiąca inicjatyw i 13 tysięcy osób zgłosiło swój akces do tegorocznej akcji „Operacja Czysta Rzeka”. Na mapie ekologicznych aktywności nie zabrakło Olsztyna. 7 kwietnia (niedziela) o godz. 9.30 chętni spotykają się przy ul. Kalinowskiego (most nad Łyną, osiedle Brzeziny), by posprzątać rzekę Łynę. Zaplanowana jest najpierw krótka odprawa, po której uczestnicy otrzymają pakiety startowe (okolicznościowe koszulki, worki na śmieci i rękawiczki).

Akcja "Czysta Łyna" odbywać będzie się aż do elektrowni wodnej w Lesie Miejskim. Czas trwania: do zmęczenia lub do zmroku. Dla każdego uczestnika organizatorzy przewidzieli gorącą herbatę (warto mieć własne termosy).

Jedna grupa będzie działać w kajakach lub kanu (ich ilość jest ograniczona). Pozostałe osoby będą pracować, sprzątając brzegi idąc trasą Łynostrady. Osoby, które chcą dołączyć do akcji mogą jeszcze się zapisywać link TUTAJ . - Na kilka dni przed akcją prosimy o wiadomość SMS na numer tel. 509 550 817 z potwierdzeniem obecności oraz z informacją o wyborze formy sprzątania: na wodzie w kajaku/kanu lub pieszo trasą Łynostrady – dodają organizatorzy.

Początki akcji Operacja Czysta Rzeka sięgają 2018 roku, kiedy w redakcji magazynu “Kraina Bugu” narodził się pomysł sprzątania rzeki Bug oraz jej dopływów. - Dzięki zaufaniu i wsparciu pierwszych partnerów udało nam się rozpocząć pierwszą edycję, której efekty szybko przerosły nasze oczekiwania. W ciągu kilku dni okazało się, że potrzeba oddolnych działań na rzecz środowiska naturalnego występuje również w wielu innych miejscach – czytamy na stronie inicjatorów akcji. - Jednodniowa inicjatywa nad Bugiem błyskawicznie rozwinęła się do kilkutygodniowej akcji ogólnopolskiej, w którą zaangażowały się osoby publiczne oraz lokalni liderzy.

W piątej edycji, zrealizowanej w 2023 roku, odbyło się 671 akcji z udziałem ponad 20 tysięcy osób, które zebrały 375 ton odpadów. Podczas jubileuszowej edycji uruchomiono także program edukacyjny dla szkół podstawowych “Rok nad Rzeką”, w ramach którego uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody, poznawali rodzaje odpadów oraz ich szkodliwość, ale również zasady segregacji i wtórnego wykorzystania.