Szpitale na miarę XXI wieku

Ostatnie lata to silny rozwój biskupieckiego szpitala. Nowe inwestycje, innowacyjne zabiegi i stała praca nad świadczeniem najwyższej jakości usług medycznych – to tylko niektóre z wielu działań podejmowanych przez dyrekcję placówki i samorząd Powiatu Olsztyńskiego.

Na początek dobra wiadomość dla pacjentów. W Szpitalu Powiatowym w Biskupcu będzie nowy rezonans magnetyczny. To urządzenie to niezwykła precyzja i gwarancja szerokiej diagnostyki. W biskupieckiej pracowni zainstalowany zostanie aparat RM firmy GE Healthcare, model SIgna Explorer 1.5T.

– W pomieszczeniach, w których mieściła się m.in. biblioteka, magazyny i archiwum, trwa właśnie remont. Powstanie tu pracownia rezonansu magnetycznego – sala z aparaturą, sterownią, maszynownia, punkt pielęgniarki. Będzie też rejestracja i poczekalnia, gabinet lekarski, szatnia, toaleta dla pacjentów. Łączna powierzchnia pracowni to ponad 150 metrów kwadratowych – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Nowa pracownia jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i brak dostępności do specjalistycznych badań. Na początku korzystać z niej będą pacjenci szpitala, z czasem wszyscy pacjenci w ramach NFZ – również mieszkańcy ościennych gmin i powiatów.

– Rezonans magnetyczny w szpitalu pozwoli na szybszą diagnozę pacjenta, co w efekcie skróci czas jego leczenia. To też lepsza jakość opieki medycznej naszego ośrodka, podniesienie standardów szpitala. Nie będzie trzeba już wozić hospitalizowanych pacjentów do Olsztyna, zostaną oni zdiagnozowani na miejscu – przekonuje Marta Maciejewska, dyrektor Szpitala Powiatowego w Biskupcu. – Pracownia szczególne znaczenie będzie miała dla pacjentów oddziału neurologii, gdyż pozwoli na dalszy rozwój tzw. neurologii specjalistycznej. Dzięki jej uruchomieniu oraz pozyskaniu w ostatnim czasie dodatkowej kadry medycznej tego oddziału możemy wejść na kolejny, wyższy poziom diagnostyki i leczenia. Powstaną również dodatkowe miejsca pracy – dla pielęgniarek, techników RTG czy lekarzy.

Uruchomienie pracowni rezonansu jest możliwe dzięki nawiązaniu przez szpital współpracy z firmą Aura Medic, która prowadzić będzie pracownię. Dzięki zawartym umowom szpital zyskuje dostęp do zaawansowanych, nowoczesnych technik diagnostycznych na miejscu, a utworzenie pracowni jest dla placówki bezkosztowe, ponieważ kwota 5 mln zł – koszt przygotowania pomieszczeń i zainstalowania rezonansu, a następnie prowadzenia pracowni – spoczywa na firmie Aura Medic.

Perspektywy rozwoju nie omijają też drugiego powiatowego ośrodka – Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Właśnie do użytku oddano tu nową pracownię endoskopii, a już są plany na kolejne usługi medyczne, związane przede wszystkim z przejętym właśnie barczewskim Centrum Pomocy Maltańskiej, które już jako Centrum Świadczeń Zdrowotnych ZZOZ Dobrym Mieście ma w planach rozszerzenia oferty placówki o nowe świadczenia (w najbliższych planach jest laboratorium i pracownia RTG). To z kolei powinno podnieść standard opieki medycznej w Barczewie i powiecie.

– Z prezesem firmy Aura Medic rozmawialiśmy także o możliwości wybudowania nowej pracowni tomografii komputerowej w Dobrym Mieście. Stwierdził, że to jest dobry pomysł i pochyli się nad tą propozycją, więc jest duża szansa, że pacjenci w Dobrym Mieście z tomografu będą mogli za jakiś czas korzystać – mówi starosta Andrzej Abako.