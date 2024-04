Miejskie inwestycje - południowa obwodnica Olsztyna

Południowa obwodnica Olsztyna była przedsięwzięciem obejmującym budowę drogi prowadzącej nowym śladem od okolic Kudyp (na zachód od stolicy regionu) do okolic Wójtowa (na wschód). Ekspresowa i główna ruchu przyśpieszonego droga o długości ok. 27 km posiada przekrój dwujezdniowy dwupasowy. Dostęp do niej zapewniony został poprzez komunikacyjne węzły, a z sąsiadującym terenem obwodnica połączona została za pomocą dróg dojazdowych. Rok oddania do użytku: 2019 r. (koszt 1.166 mln zł).