Najwyższy most wiszący w Europie otwarty - 175 metrów nad przepaścią

We Włoszech został otwarty najdłuższy most wiszący, łączący dwie miejscowości. Spacer pomiędzy jego końcami może zająć niemal godzinę. Jednak to nie tylko jego imponująca wysokość może przyśpieszyć bicie serca. Już kilka pierwszych kroków wystarczy, aby poczuć to doświadczenie.

Jeśli szukasz sposobu na doznanie szybszego bicie serca i dawkę adrenaliny, ale unikasz skoków ze spadochronem lub bungee, to region Umbrii w środkowych Włoszech może być idealnym miejscem dla Ciebie. Przed wielkanocnym weekendem otwarto tam najwyżej położony most wiszący w Europie. Jednak atrakcyjność tego miejsca nie ogranicza się tylko do jego imponującej wysokości.

Wyjątkowa atrakcja rozciąga się pomiędzy Sellano, urokliwą średniowieczną wioską położoną około godziny drogi na południowy wschód od stolicy regionu, Perugii, a Montesanto - wioską po drugiej stronie rzeki Vigi w dolinie Valnerina.

Most powstał w celu "rewitalizacji tego obszaru i powstrzymania wyludnienia", jak podkreślił burmistrz Sellano, Attilio Gubbiotti, w rozmowie z włoską gazetą Corriere della Sera. Liczy on na to, że przybywający tu turyści przyczynią się do rozwoju lokalnych biznesów. W 2016 roku ten obszar dotknęła seria niszczycielskich trzęsień ziemi, w wyniku których wiele okolicznych wiosek zostało całkowicie zniszczonych, a mieszkańcy przez długi czas nie mogli wrócić do swoich domów.

"Most tybetański" został zawieszony 175 metrów nad ziemią, przy czym różnica wysokości między obydwoma krańcami wynosi 68 metrów. Przejście nad 517,5-metrową przepaścią zajmuje od pół godziny do 45 minut. Ale czy to wszystko? Otóż nie, do tego dochodzi jeszcze 1023 stopnie, pomiędzy którymi są przerwy. Kiedy stawiasz kolejny krok, spoglądasz prosto w dół. Wyjątkowy spacer oferuje także spektakularny widok na dolinę rzeki oraz piękną przyrodę okolicy, a także średniowieczny zamek, który jest punktem docelowym trasy.

Na moście może przebywać jednocześnie maksymalnie 90 osób. Jest on otwarty przez 8 godzin na dobę zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Koszt budowy mostu wyniósł 1,4 miliona euro. Bilet wstępu kosztuje 25 euro i można go nabyć przez internet.

Warto jednak pamiętać, że przed przekroczeniem mostu niezbędne są zabezpieczenia. Przy wejściu należy założyć kask, uprząż i rękawiczki, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że uprząż jest odpowiednia wyłącznie dla osób o wzroście powyżej 120 cm, więc turyści z dziećmi powinni wziąć to pod uwagę. Przechodzenie ze zwierzętami jest zabronione.

