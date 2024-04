Nowy prezes PZU wybrany. Pod warunkiem zgody KNF

Rada nadzorcza PZU powierzyła Arturowi Olechowi funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego - podał w środę ubezpieczyciel. Ponadto rada zdecydowała o powołaniu dodatkowo trzech członków zarządu spółki.

PZU poinformował w środowym komunikacie giełdowym, że rada nadzorcza spółki powołała w skład zarządu Artura Olecha, powierzając mu funkcję prezesa spółki pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Do czasu uzyskania zgody Olech będzie p.o. prezesa spółki.

Ponadto rada nadzorcza zdecydowała o powołaniu do zarządu trzech członków: Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich oraz Jana Zimowicza.

Jak informuje spółka, Artur Olech od ponad 30 lat jest managerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową, absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Dodano, że uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB Booth School of Business.

Od maja 2020 r. jest współzałożycielem i prezesem Trasti - insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re.

W 1993 r. był współpracownikiem fundacji naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Następnie objął stanowisko analityka w firmie consultingowej PIM. Olech przez wiele lat był związany z Grupą Generali, był też prezesem tej Grupy w Polsce. W 2014 r. powołany do zarządu Poczty Polskiej.

W 2016 roku założył spółkę na rynku fintecha - hiPRO sp. z o.o., a w 2020 r. spółkę HPI GMA sp. z o.o.

Zgodnie z komunikatem Olech zasiada w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, pełniąc funkcję niezależnego członka w spółkach sektora publicznego oraz giełdowych. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej w spółce Mabion S.A., a w roku 2016 dołączył do rady nadzorczej Ciech S.A., gdzie do dzisiaj jest przewodniczącym komitetu audytu.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.



red./PAP