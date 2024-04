Olsztyńska katedra przejdzie remont dachu i czyszczenie sklepień. Prace ruszą jeszcze przed wakacjami

Olsztyńską gotycką katedrę św. Jakuba czekają wkrótce duże inwestycje: dokończenie remontu dachu i czyszczenie kryształowych sklepień we wnętrzach - poinformował proboszcz parafii katedralnej ks. Artur Oględzki.

— Remonty, zarówno dachu, jak i czyszczenie sklepień, rozpoczną się wkrótce po Wielkanocny. Dopinamy kwestie formalne w tej sprawie, prace z całą pewnością ruszą przed wakacjami — powiedział proboszcz parafii katedralnej św. Jakuba ks. Artur Oględzki.

Remont katedralnego dachu był przeprowadzany w ubiegłym roku, ale parafii nie starczyło pieniędzy na naprawę całej powierzchni. Wyremontowało wówczas część dachu nad prezbiterium, która wymagała bardzo pilnej naprawy, bo woda zaciekała już do środka świątyni. W ubiegłym roku rozpoczęto także czyszczenie kryształowych sklepień we wnętrzu kościoła, ale także nie przeprowadzono tych prac w całej katedrze.

— Ostatnie malowanie i czyszczenie sklepień odbywało się w latach 60. XX w, więc najwyższy czas, by przeprowadzić te prace — podkreślił ks. Oględzki.

Na prace związane z dokończeniem remontu dachu i czyszczeniem sklepień w katedrze gmina Olsztyn otrzymała w ubiegłym roku 3,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Władze Olsztyna wnioskowały wówczas o dofinansowanie 10 zadań związanych z modernizacją i ochroną historycznych obiektów, m.in. remontu elewacji Nowego Ratusza, domu przedpogrzebowego Bet Tahara, czy Miejskiego Szpitala Zespolonego, ale tylko katedra otrzymała rządowe wsparcie.

Olsztyńska katedra św. Jakuba została zbudowana w XIV wieku i jest trzecim, co do wielkości, kościołem na Warmii (po katedrze we Fromborku i kolegiacie w Dobrym Mieście). W pierwszych wiekach istnienia miasta kościół ten służył nie tylko celom sakralnym, ale był też miejscem schronienia ludności w razie pożarów, czy innych zagrożeń.

Na skutek zniszczeń spowodowanych przez jeńców wojennych zamkniętych w tej świątyni przez wojska Napoleona Bonapartego zniszczeniu uległo średniowieczne wyposażenie i teraz w gotyckich murach są w większości neogotyckie rzeźby, obrazy, neogotyki jest także ołtarz główny.

Ze względu na dobrą akustykę w olsztyńskiej katedrze latem odbywają się koncerty organowe.

(PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska