Musk krytykuje Ukraińców? Swoim wpisem na X wzywa do negocjacji pokojowych

"Im dłużej trwa wojna, tym więcej terytorium Rosja zdobędzie, dopóki nie uderzy w Dniepr, który jest trudny do pokonania. Jeśli jednak wojna będzie trwała wystarczająco długo, Odessa też upadnie" — napisał w X biznesmen.

Nowy wpis Elona Muska jest reakcją na dyskusje amerykańskich biznesmenów i ekspertów dotyczących konfliktu na Ukrainie. W początkowej części swojego komentarza właściciel serwisu X gorzko skomentował ukraińską kontrofensywę.

— Tragicznym marnowaniem życia było dla Ukrainy zaatakowanie większej armii, która miała obronę w głębi, pola minowe i silniejszą artylerię, podczas gdy Ukraina nie miała przewagi pancernej ani powietrznej! Każdy głupiec mógł to przewidzieć — napisał Musk.

Według niego, Ukraina powinna była rok temu skoncentrować się na obronie i zatrzymać się na pozycjach, wykorzystując wszystkie dostępne zasoby. Biznesmen podkreśla, że Rosja nie ma realnych szans na całkowite zdobycie Ukrainy, z uwagi na wyjątkowo wysoki potencjał oporu społecznego na Zachodzie kraju.

Musk sugeruje, że reżim Władimira Putina "z pewnością zdobędzie więcej ziemi niż ma obecnie".

— Im dłużej trwa wojna, tym więcej terytorium Rosja zdobędzie, dopóki nie uderzy w Dniepr, który jest trudny do pokonania. Jeśli jednak wojna będzie trwała wystarczająco długo, Odessa też upadnie — napisał Musk w X.

Właściciel Tesli na koniec swojego wpisu wezwał obie strony konfliktu do negocjacji.

— To, czy Ukraina utraci cały dostęp do Morza Czarnego, czy nie, jest moim zdaniem prawdziwym pytaniem. Zanim do tego dojdzie, zalecam wynegocjowanie porozumienia — zakończył.

źródło: wiadomosci.onet.pl