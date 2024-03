Wilczy Szaniec w Gierłoży otwarty w Wielkanoc

— Coraz więcej ludzi nie spędza świąt za stołem, tylko aktywnie. Zapraszamy wypoczywających na Mazurach i mieszkańców regionu do odwiedzenia nas w Wielkanoc — powiedział nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz.

Wilczy Szaniec będzie otwarty zarówno w świąteczną niedzielę, jak i poniedziałek.

Była wojenna kwatera Hitlera w Gierłoży jest jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych na Mazurach przez turystów. Piotrowicz podał, że w marcu było tu ponad 4 tys. zwiedzających. W ubiegłym roku kwaterę zwiedziło 340 tys. ludzi.

Nadleśniczy Piotrowicz zapowiedział, że wkrótce po Wielkanocy ruszą prace przy budowie platformy w bunkrze nr 13 należącym do Adolfa Hitlera. Dzięki platformie turyści będą mogli zobaczyć wnętrze tego schronu znacznie lepiej, niż obecnie.

W tym roku w "Wilczym Szańcu" zostanie oddany także hotel i taras widokowy na dachu bunkra, w którym umiejscowiono restaurację.

Była wojenna kwatera Hitlera w Gierłoży nazywana "Wilczym Szańcem" to miejsce, z którego przez 800 dni Hitler dowodził losami II wojny światowej. Hitler zaczął w niej urzędować po napaści na Związek Sowiecki - okolice, w których ulokowano kwaterę należały do III Rzeszy, a jednocześnie były w miarę blisko frontu.

To w "Wilczym Szańcu" doszło do nieudanego zamachu na Hitlera, którego dokonał Stauffenberg, tu zapadła decyzja m.in. krwawym rozprawieniu się z Powstaniem Warszawskim. Do Gierłoży przyjeżdżali stronnicy Hitlera m.in. Mussolini.

Kwatera została wysadzona przez armię III Rzeszy 24 stycznia 1945 roku, gdy kilkadziesiąt kilometrów dalej była już Armia Czerwona.

Przez wiele lat kwatera znajdowała się w prywatnych rękach, leśnicy odzyskali ją po sądowej batalii i przejęciu komorniczym w 2017 roku. (PAP)

autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska