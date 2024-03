Życzenia Wielkanocne!

Wielkanoc to naturalny czas wchodzenia w rytm budzącej się do życia wiosny. Czas, gdy wraca do nas światło, nadzieja i miłość.

W tych niezwykłych dniach życzę Państwu wypoczynku w gronie najbliższych,

radości oraz zdrowia i pogody ducha.

Niech towarzyszy Wam rodzinna atmosfera i poczucie zrozumienia, że tym, co nas łączy jest miłość i szacunek dla drugiego człowieka.

Wesołego Alleluja!

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna