Polacy zawalczą o start w igrzyskach olimpijskich w podnoszeniu ciężarów

Zawody pod egidą Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) będą rozegrane w dniach 31 marca - 11 kwietnia.

Do udziału zgłosiła się rekordowa liczba uczestników - 466 osób ze 110 państw. Na pomoście stanie 231 pań reprezentujących 82 federacje narodowe i 235 panów z 89 państw.

Wśród nich trójka biało-czerwonych. Jedyna Polka w kat. 81 kg kobiet Weronika Zielińska-Stubińska (AZS AWF Biała Podlaska) oraz dwóch zawodników - w kat. 73 kg mężczyzn Piotr Kudłaszyk (Budowlani Kucera Nowy Tomyśl) i w kat. 102 kg Arsen Kasabijew (Tarpan Mrocza).

Polacy w olimpijskich turniejach w ciężarach startują nieprzerwanie od 72 lat. Od igrzysk w Melborune (1956) do Londynu (2012) – z każdych przywozili medale.

Najbliżej wywalczenia przepustki do Paryża jest obecnie Stubińska-Zielińska. Polka na listach startowych znajduje się w grupie A ze zgłoszonym wynikiem 253 kg w dwuboju. W grupie C zawodniczek ze zgłoszeniami 235-240 kg jest 6., w grupie B od 241 do 250 kg – 11, a w grupie A - od 252 do 270 kg – 11. Mistrzyni Europy w kat. 81 kg Zielińska-Stubińska wystartuje w Tajlandii 9 kwietnia.

333 kg – to ciężar zgłoszony przy Kudłaszyku. Taki rezultat w Pukhet pozwoli na rywalizację tylko w grupie C. Polak wystąpi w dniu 4 kwietnia.

W kat. 102 kg startuje Kasabijew. Ze zgłoszonymi 390 kg reprezentant Tarpana Mrocza plasuje się w grupie B w środku stawki, ale wyższe ciężary w grupie A ma 14 zawodników. Kasabijew wystąpi 7 kwietnia.

Aby wywalczyć kwalifikację do Paryża w rankingu olimpijskim IWF po zawodach w Tajlandii trzeba wywalczyć lokatę w czołowej "12" w swojej kategorii wagowej. We Francji wystąpi 60 kobiet w 5 kategoriach wagowych i 60 mężczyzn w 5 kategoriach wagowych. Razem 120 zawodniczek i zawodników.

Mężczyźni będą rywalizowali w kat. do 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg i + 102 kg. Kobiety w kat. do 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg i + 81 kg. (PAP)

wha/ krys/