Plebania w Orzechowie zostanie uratowana. Wniosek w tej sprawie trafił do urzędu

Historia Orzechowa sięga XVI wieku. Osada powstała w 1575 roku w dobrach Kapituły Warmińskiej. Na początku XX wieku zbudowano tu kościół św. Jana Chrzciciela oraz towarzyszące mu plebanię i cmentarz katolicki. Wieś została wyludniona w okresie PRL na skutek działań pobliskiego ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Łańsku. Ówczesne władze państwowe i PZPR dążyły do likwidacji wioski i przejęcia gruntów z przeznaczeniem m.in. na tereny łowieckie. Doprowadziło to do opuszczenia plebanii. Teraz ten należący do Archidiecezji Warmińskiej obiekt otrzyma nowe życie. Wszystko za sprawą spółki Projekt Rybaki-Łańsk, która w Rybakach wybuduje hotel, a oprócz tego wyszła z inicjatywą realizacji wielu inwestycji społecznych.

– Orzechowo to dla historii regionu miejsce ważne i cenne. Dlatego bardzo zależy nam, aby wspólnie ze stroną kościelną poddać renowacji budynek dawnej plebanii. W najbliższych latach będzie to przestrzeń edukacyjna służąca mieszkańcom i turystom. – mówi Rafał Szczepański, prezes spółki Projekt Rybaki-Łańsk. – Bardzo starannie przygotowaliśmy projekt rewitalizacji. Chcemy zachować jak najwięcej oryginalnych elementów zabytkowych architektury warmińskiej – dodaje Rafał Szczepański.

Inwestor, spółka Projekt Rybaki-Łańsk, wesprze generalny remont budynku. Jego stan wymaga gruntownych prac. – Remont i przebudowa plebanii mają za zadanie przywrócenie jego pierwotnej formy architektonicznej, poprzez usunięcie wtórnych przybudówek od strony północnej i południowej oraz odtworzenie w elewacji południowej oprawy wejścia w formie schodkowego detalu. Planowana jest rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej według zachowanych historycznych wzorców oraz rekonstrukcja elementów wystroju, takich jak piece kaflowe, ozdobne drzwi wraz z ościeżnicami czy drewniana klatka schodowa – zaznacza Krzysztof Tyszkiewicz, wiceprezes odpowiadającej za projekt renowacji pracowni architektonicznej Juvenes-Projekt.

W odnowionej plebanii powstanie izba pamięci. Będzie opowiadać o historii tego miejsca. W salach wystawienniczo-edukacyjnych znajdzie się informacja o tym, że w Orzechowie w sierpniu 1953 roku – ledwie miesiąc przed swoim internowaniem – przebywał kardynał Stefan Wyszyński. Na ekspozycji nie zabraknie też upamiętnienia leśników zamordowanych podczas II wojny światowej. Pamięć o nich jest tu żywa – w 2020 r. zasadzono 105 dębów na cześć zamordowanych w Katyniu.

Co ważne w kontekście wysokiego potencjału turystycznego Orzechowa, parter plebanii zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a na terenie wokół powstanie miejsce odpoczynku z ławkami i stojakami na rowery. Budynek będzie wyposażony w ogólnodostępne toalety dla odwiedzających.

- Prace ruszą już wkrótce. Nasza spółka jest w trakcie procedowania niezbędnych formalności. Złożyliśmy już wniosek o wydanie warunków zabudowy. Przygotowujemy też wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Chcemy, by to ważne dla Orzechowa, ale i całej Warmii miejsce jak najszybciej zostało udostępnione dla mieszkańców i turystów. Mamy nadzieję, że stanie się dla nich miejscem integracji i edukacji – podkreśla Rafał Szczepański.



Tak obecnie wygląda parafia w Orzechowie