Marcin Możdżonek, kandydat na prezydenta Olsztyna: "Nowy stadion dla Olsztyna"

O swoim pomyśle Marcin Możdżonek poinformował na konferencji prasowej zwołanej na stadionie rugby przy ul. 15 Dywizji. Jego zdaniem w grę nie wchodzi przebudowa stadionu przy al. Piłsudskiego, a tym bardziej odbudowa stadionu Leśnego.

— To jest trzecia koncepcja — podkreśla Możdżonek. — Mówimy o stadionie miejskim. Musi to być skonsultowane ze środowiskami sportowymi, kibicowskimi, z ekspertami i ludźmi, którzy zajmują się obsługą tego typu obiektów. Popatrzymy co się stało z halą Urania. Obiekt przeszedł renowację, de facto została wybudowana od nowa i co się stało? Firma, która obsługuje m.in. jedną z najsłynniejszych polskich hal - katowicki Spodek - zrezygnowała z obsługi naszej Uranii ze względu na to, że to po prostu się nie opłaca, więc musimy nowy stadion wybudować w takim miejscu, z takimi warunkami, by spełniał oczekiwania, i społeczne, i biznesowe, żebyśmy mogli wykorzystać jego możliwości, a nie dokładać.

Ratusz chciał, by nowa Urania była kierowana przez podmiot zewnętrzny. Pod koniec 2021 roku prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wydał zarządzenia o powołaniu dwóch zespołów. Jeden miał zająć się utworzeniem spółki celowej do zarządzania halą. Drugi - wyłonieniem operatora zewnętrznego dla potrzeb prowadzenia Uranii. Miasto tłumaczy, że zewnętrzny operator będzie lepiej zarządzał obiektem i łatwiej będzie go rozliczyć z tej działalności. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najlepszym rozwiązaniem dla funkcjonowania Uranii byłoby wyłonienie operatora zewnętrznego.

Przystąpiono więc do negocjacji. Zgłosiła się jedna firma, ale za to z dużym doświadczeniem. Na co dzień zarządza Spodkiem w Katowicach. Rozmowy były bardzo zaawansowane. Na tyle, że jako potencjalny przyszły operator, wskazywał uwagi do projektu uzupełniającego prowadzonych obecnie prac w Uranii. Chodzi m.in. o poprawę warunków nagłośnienia pod kątem przyszłych imprez. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że operator mógł liczyć w skali roku na ponad 2 mln zł przychodu.

Negocjacje prowadzono m.in. w zakresie kwestii finansowych, związanych z oczekiwaniami finansowymi operatora w kontekście "aktualnych i spodziewanych uwarunkowań rynkowych, ryzyk, kosztów utrzymania hali Urania, kosztów prowadzenia działalności, spodziewanych przychodów".

Co stało się kością niezgody?

— Pomimo zbliżenia stanowisk w wielu sprawach zaprezentowany przez partnera poziom jego oczekiwań finansowych w zakresie ponoszenia kosztów swojej działalności, w formie wykupu usług, przewyższał w istotny sposób planowany oraz możliwy do poniesienia przez miasto poziom finansowania — przypomina prezydent Piotr Grzymowicz.

To nie jedyna sprawa poruszona przez Możdżonka na konferencji.

— W mojej koncepcji zarządzania miastem sport ma znów wrócić do mieszkańców w każdym wymiarze i dla każdej grupy społecznej i w każdym wieku — mówił. — Dla dzieci konieczne jest by wróciła obowiązkowa nauka pływania. Dzieci muszą mieć również dostęp do szerokiej oferty SKS-ów.

Sportowa oferta Marcina Możdżonka adresowana jest także do starszych grup wiekowych, w tym seniorów.

— Poprzez chociażby organizowanie takich prostych zajęć jak nordic walking. Mamy przeogromny potencjał, który musimy wykorzystać. W naszym mieście mieszka mnóstwo sportowców, których zamierzam aktywizować, aby to oni (...) aktywizowali społeczeństwo — mówi Możdżonek. — Jeżeli zaś chodzi o finansowanie sportu, to zadaniem miasta jest to, aby ściągało i pomagało w pozyskiwaniu środków.

Marcin Możdżonek w latach 2006-2016 grał w reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn (od listopada 2011 do maja 2014 był kapitanem drużyny). Swoją sportową karierę rozpoczął w AZS Olsztyn w 2004 roku, później grał w Skrze Bełchatów, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, tureckim klubie Halkbank, Cuprum Lubin i w Resovii. Karierę sportową zakończył w 2020 roku.

GS