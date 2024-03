Ostre starcie kandydatów na prezydenta Olsztyna

Kwestią czasu było, aż pomiędzy którymś z siedmiorga kandydatów na prezydenta Olsztyna dojdzie do mocniejszego starcia. Wiele osób, które przyglądają się olsztyńskiej kampanii określa ją nawet mianem "nudnej", bo poza wycofaniem się Piotra Grzymowicza, który poparł kandydaturę Roberta Szewczyka w całym przedwyborczym wyścigu nie było wielu momentów zwrotnych.

Jednym z nich może być konflikt kandydatki KWW Trzeciej Drogi Olsztyn - Moniki Rogińskiej-Stanulewicz z Czesławem Jerzym Małkowskim.

— To jest niechlujne prostactwo nawet nie polityczne tylko zwyczajnie pospolite, którego dopuszczają się osoby z ogromnym niedoborem intelektualnym i wybujałą chorą ambicją, po prostu przerost aspiracji nad kompetencjami nawet myślowymi (czytaj: umysłowymi). Józef Piłsudski tak mówił o takich "politykach" : "wam kury szczać prowadzać, a nie polityką się zajmować". — napisał Czesław Jerzy Małkowski w komentarzu w odpowiedzi na post zamieszczony na jednej z olsztyńskich grup.

Cała sprawa dotyczyła oświadczenia lokalnych struktur Polski 2050, w którym partia Szymona Hołowni odcina się od poparcia Moniki Rogińskiej-Stanulewicz. KWW Trzecia Droga Olsztyn, z którego startuje Rogińska-Stanulewicz nie jest oficjalnie popierany przez PSL i PL2050.

— Nie w mojej naturze jest oczernianie, zniesławianie i plugawienie drugiego człowieka. Ja mam grubą skórę, ale nie mogę pozostać obojętna, jeśli tak traktuje się moją rodzinę. Tak niestety zachował się mój kontrkandydat, człowiek, którego wydawało mi się tak dobrze znam. Jest to niezwykle przykre, bo tak upokarzające i obsceniczne słowa na mój temat ranią moje dzieci i moją całą rodzinę, a na to nie ma mojej zgody. Przez wiele lat, będąc u boku mojego kolegi, nigdy go nie uraziłam i nie skalałam, szczególnie wtedy, kiedy był wytykany palcami. Mało tego, wielokrotnie słyszałam z jego ust uznanie i afirmację wobec mojej osoby.

Jestem kobietą, jedyną kobietą - kandydatką na fotel prezydenta i choćby przez wzgląd na to nie powinnam być tak niegodziwie potraktowana. Jest to wyraz braku szacunku nie tylko wobec mnie, a wszystkich kobiet. Ewidentnie pokazuje to, iż przez lata mój kolega jedynie cudownie udawał mężczyznę, który kobietę traktuje z atencją i uznaniem — odpowiada Monika Rogińska-Stanulewicz.

I dodaje: Apeluję do wszystkich kobiet! Nie zasługujemy na takie traktowanie! Jest to haniebne, uwłaczające i nietaktowne!

— Moniko, nie użyłem w swoim komentarzu Twojego imienia ani nazwiska. Mój komentarz dotyczył niegodnych polityków , którzy przywłaszczają sobie, po prostu kradną cudze nazwy i imiona polityczne. Nie dotyczy to ŻADNEJ KOBIETY, Twoja uwaga do mnie adresowana jest kolejną pomyłką. Przykro mi , że niechcący myślę, że niepotrzebnie tak bardzo dramatycznie odnosisz się do słów, które nie były adresowane do Ciebie - polityczki, a nie polityką. — odpowiedział Czesław Jerzy Małkowski.

Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego też wydał oświadczenie w tej sprawie.

W ostatnich dniach kampania stała się przedmiotem intensywnej debaty. Chcemy się odnieść do komentarza naszego kandydata, Czesława Jerzego Małkowskiego, który wywołał wiele emocji.

Zdajemy sobie sprawę, że ton tej dyskusji może budzić różne odczucia. Nasz kandydat, mówiąc otwarcie i szczerze, zawsze kieruje się wartościami, które dla niego są najważniejsze. Uczciwość, prawda, przejrzystość – to fundamenty, na których Czesław Jerzy Małkowski opiera swoje życie i działalność publiczną. Jego zaangażowanie w te wartości wynika z osobistych doświadczeń, z trudnych lekcji, które życie przed nim postawiło.

Został on dotkliwie oszukany, co miało nieodwracalny wpływ na jego drogę życiową, kto zna go osobiście, ten wie jakie krzywdy spotkały jego i jego rodzinę. To doświadczenie ukształtowało jego niezachwianą postawę wobec niesprawiedliwości i fałszu. Czesław Jerzy Małkowski wie, jak ważne jest stawianie czoła manipulacjom i półprawdom – dlatego zawsze postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, broniąc transparentności i rzetelności.

Odpowiadając na niedawne zarzuty i ataki, chcemy podkreślić, że nasz kandydat jest gotów poddać się każdej weryfikacji. Jego działania i decyzje były i są otwarte na ocenę. Przeszłość zweryfikowała Czesław Jerzego najbardziej wymagającym sposobem, a wyroki w jego sprawach są jednoznaczne i uniewinniające.

W tym czasie wyborczym, gdy emocje często biorą górę nad faktami, nieuczciwość o jakiej napisał w komentarzu Czesław Jerzy Małkowski nie mogła pozostać bez komentarza. Odnosimy wrażenie, że nie mając już nic więcej do zaproponowania Olsztynowi i Olsztynianom zaczyna się ta część kampanii, w której wyrywa się z kontekstu komentarze i wypowiedzi, a warto zapoznać się z treścią posta do którego ten komentarz został napisany. Zachęcamy do tego gorąco, ponieważ zmienia to optykę i cały kontekst, ponieważ to nie my zawłaszczamy czyjeś barwy. Jeśli w ten sposób się zaczyna, to wywołuje to u nas emocjonalny sprzeciw. Nie jest to pierwszy nasz komentarz w tej sprawie, ponieważ o uczciwość na każdym polu będziemy zabiegać w pierwszej kolejności.