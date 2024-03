Z budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej czas ruszać

Powiat Olsztyński ogłosił postępowanie na I etap budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wybudowanie na jej podstawie trzech budynków do stanu surowego otwartego. Wykonawca będzie miał na to 30 miesięcy.

– Niecałe dwa miesiące temu miałem zaszczyt brać udział w uroczystym otwarciu Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku, który był inspiracją do naszego przedsięwzięcia, a te połączy Samorządową Szkołę Muzyczną i Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Mam nadzieję, że w niedalekiej perspektywie i my będziemy mogli pochwalić się tak pięknymi obiektami, jak łąckie centrum.

Powiat jest już od dawna przygotowany do tego przedsięwzięcia. W grudniu 2022 roku zaprezentowana została koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy inwestycji autorstwa prof. Marcina Furtaka, szefa Pracowni Projektowej F-11 z Krakowa. Wadąskie Centrum mają tworzyć trzy budynki: Ośrodek Kultury, Samorządowa Szkoła Muzyczna i Sala Warmińskich Inicjatyw Kulturalno-Muzycznych. W sumie ok. 8,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Architektonicznie będzie to mały „kampus kulturalny” nawiązującej do historycznej symboliki Warmii i symboliki języka muzyki, z przyjaznymi przestrzeniami, osadzony w lokalnym krajobrazie.

W lutym ubiegłego roku ogłoszono też pierwsze postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy. Niestety oferty były zbyt drogie. Jego unieważnienie nie oznaczało jednak skreślenia projektu, bo Powiat dostał na ten cel 20 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

– Nie mogliśmy stracić tych pieniędzy, więc rozpoczęliśmy starania o przedłużeniu rządowej promesy na finansowanie tej inwestycji. Z powodzeniem. Dlatego dziś możemy ogłaszać kolejne postępowanie, z nadzieją, że uda nam się wybrać wykonawcę – dodaje starosta A. Abako. – Jeżeli i tym razem się nie uda – będziemy próbować do skutku, bo jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla mieszkańców gminy Dywity i całego powiatu olsztyńskiego.

Docelowo wadąski kompleks „pod klucz” ma kosztować ok. 60 mln zł. Powiat rozpoczął już przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków na „zamknięcie” prac budowlanych i na zakup niezbędnego wyposażenia.