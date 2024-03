Bośnia i Hercegowina: ordynacja wyborcza do poprawki

Wysoki przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej w Bośni i Hercegowinie (BiH) Christian Schmidt narzucił we wtorek temu państwu pakiet reform mający usprawnić prawo wyborcze - wynika z oświadczenia jego biura. Zmiany zakazują m.in. kandydowania skazanym zbrodniarzom wojennym.

Niemiecki polityk wyjaśnił, że celem pakietu jest przywrócenie zaufania wyborców dzięki takim środkom, jak elektroniczne skanowanie, liczenie kart do głosowania i identyfikacja wyborców, a także zwiększenie profesjonalizmu komitetów wyborczych. Dodał, że wprowadzając do systemu prawnego BiH zmiany, "nadrabia brak działań lokalnych polityków", szczególnie w świetle starań kraju o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Posiadający szerokie kompetencje wysoki przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej został powołany po zakończeniu wojny w BiH w latach 90. w celu nadzorowania implementacji postanowień zawartych w traktacie pokojowym z Dayton. Tzw. kompetencje bońskie pozwalają mu m.in. narzucać i zmieniać prawa oraz odwoływać urzędników państwowych.

"W październiku mamy wybory samorządowe. Muszę przyznać, że wśród kilku partii politycznych było dużo dobrej woli i mam w tych działaniach wsparcie z nich strony" - zaznaczył Schmidt. Poprawa ordynacji wyborczej to jeden z 14 priorytetów przedstawionych Sarajewu przez Komisję Europejską w związku ze staraniami o przystąpienie Bośni i Hercegowiny do UE.

Jedną ze zmian jest zakaz pełnienia funkcji we władzach ustawodawczych i wykonawczych w tym samym czasie. Kolejna to zmiana w wyborze urzędników Centralnej Komisji Wyborczej - od wtorku członkowie tego organu nie będą mogli pełnić żadnej funkcji partyjnej ani działać w fundacjach i organizacjach powiązanych z partiami politycznymi w okresie 10 lat poprzedzających kandydaturę.

Wybory lokalne odbędą się w BiH 6 października 2024 r. Wybierani będą burmistrzowie i naczelnicy gmin oraz członkowie rad miejskich i gminnych.(PAP)

jbw/ kar/