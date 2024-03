Straż Graniczna w Olsztynie przyłapała dwóch cudzoziemców na nielegalnym pobycie w Polsce

Dwóch cudzoziemców, Kolumbijczyk i Turek, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski, otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu do swoich krajów. Wszystko to w wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Olsztynie.

Przypadki składania wniosków przez cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy po upływie legalnego pobytu w Polsce lub składania wniosków z pewnymi brakami formalnymi są coraz częściej ujawniane przez Straż Graniczną.

W przypadku nielegalnego pobytu dwóch cudzoziemców na terenie kraju funkcjonariusze z olsztyńskiej Straży Granicznej zakończyli czynności kontrolne.

28-letni Kolumbijczyk w lipcu 2023 roku przyleciał do Hiszpanii, a następnie udał się Polski. Nielegalnie spędził w niej 154 dni. Będący w tym samym wieku obywatel Turcji pracował jako przewoźnik, nie mając stosownego zezwolenia.

Wczoraj (25 marca) wydano decyzję zobowiązujące o powrocie obcokrajowców do swoich ojczyzn. Kolumbijczyk nie będzie mógł przyjeżdżać do Polski oraz do innych krajów strefy Schengen przez 6 miesięcy. Natomiast Turek, za pracę nielegalnie wykonywaną pracę nie wjedzie do naszego kraju przez najbliższy rok.