El. ME 2024 - Moder, Wszołek i Bochniewicz nie pomogą Polakom w walce o awans

Jakub Moder, Paweł Wszołek i Paweł Bochniewicz to trzech piłkarzy, którzy nie znaleźli się w kadrze reprezentacji Polski na wieczorny (godz. 20.45) mecz w Cardiff z Walią o awans do mistrzostw Europy - poinformował PZPN.

Moder, który na co dzień występuje w angielskim Brighton, wrócił do drużyny narodowej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. W czwartkowym półfinale barażowym z Estonią (5:1) pojawił się na boisku na ostatnie 18 minut i - jak przypomniał PZPN - był to jego pierwszy występ z orzełkiem na piersi po 738 dniach.

Z kolei Wszołek został powołany dodatkowo w sobotę po tym, jak z powodu urazu zgrupowanie w Warszawie opuścił Matty Cash. Przeciw Walii nie wystąpi też na pewno obrońca holenderskiego SC Heerenveen Paweł Bochniewicz.

Selekcjoner Michał Probierz zdecydował też, że zespół młodzieżowy (do lat 21) we wtorkowym spotkaniu eliminacji ME wspomoże Dominik Marczuk.

W 23-osobowej kadrze na pojedynek z Walią znaleźli się natomiast obrońcy włoskiego Empoli Bartosz Bereszyński i Sebastian Walukiewicz oraz pomocnik Damian Szymański z AEK Ateny, którzy mecz z Estonią oglądali z trybun.

Mecz w Cardiff zdecyduje, który z tych zespołów wystąpi w połowie czerwca w Euro 2024 w Niemczech.(PAP)

