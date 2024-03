Artur Rojek wystąpi nad Jeziorem Kortowskim!

63. edycja Olsztyńskich Juwenaliów odbędzie się już za niecałe dwa miesiące. Znamy już wiele faktów dotyczących tegorocznego wydania najlepszych juwenaliów w Polsce, jednak nadal pozostaje kilka niewiadomych. Najbardziej wyczekiwane informacje to oczywiście te, które dotyczą koncertów na Scenie Głównej – dwa tygodnie temu potwierdzono występ braci Kacperczyk, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów duetu. Kto dołącza do line-upu dzisiaj?

Artur Rojek po raz pierwszy pojawi się na Kortowiadzie!

Wyjątkowy wokalista, a także kompozytor, autor tekstów, a nawet promotor. Przez 20 lat był frontmanem zespołu Myslovitz, czyli zespołu cieszącego się dużą popularnością. W 2014 roku rozpoczął karierę solową płytą „Składam się z ciągłych powtórzeń”, która pokryła się dwukrotną platyną. W 2020 roku ukazał się drugi album Artura Rojka, „Kundel”. Od jakiegoś czasy artysta pracuje nad nowym materiałem, który ujrzy światło dzienne w najbliższych miesiącach.

Co jeszcze wiemy o Kortowiadzie 2024?

Po dzisiejszym ogłoszeniu skład koncertowy liczy już 13 artystów i artystek, a także zespołów – wystąpią Wilki, Margaret, Dwa Sławy x Mielzky x Pers, Lordofon, PRO8L3M, Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow, Kizo, Daria ze Śląska, Nocny Kochanek, Zeamsone, Kacperczyk i Artur Rojek. Oficjalna strona internetowa Kortowiady sugeruje, że pozostały jeszcze 2 ogłoszenia. Jednocześnie od początku miesiąca pojawiają się również informacje dotyczące wydarzeń, które zawsze towarzyszą studenckiemu świętowaniu. Potwierdzono, że po raz kolejny odbędzie się Speed Dating oraz Festiwal Gier Planszowych oraz zaprezentowano jedną z nowości – Kortowskie Bingo, czyli znaną grę w kortowiadowej odsłonie. Informacje na temat tego, kiedy mają się one odbyć i inne szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.kortowiada.pl w zakładce WYDARZENIA.

W sprzedaży III pula karnetów

Udział w większości kortowiadowych wydarzeń jest bezpłatny, jednak by wejść na Plażę Kortowską, gdzie ponownie stanie Scena Główna, należy nabyć przez Going. lub Empik Bilety karnet, a przed samą imprezą lub w jej trakcie wymienić go na specjalną opaskę. Bilety jednodniowe pojawią się w sprzedaży już po ujawnieniu wszystkich artystów, czyli niedługo przed samą imprezą.

Sponsorami Głównymi wydarzenia są Perła – Browary Lubelskie S.A. oraz Max Premium Burgers.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Eska, Eska Rock, Radio UWM FM, Wirtualna Polska, CGM, dlaStudenta.pl, TKO, Olsztyn.com.pl, ukiel.info, Gazeta Olsztyńska, Magazyn Going. MORE. 63. edycja Kortowiady to święto studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obchodzi 25-lecie swojej działalności.