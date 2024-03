60 tys. zł kwoty wolnej od podatku? Nie w tym roku! i nie w przyszłym...

W trakcie kampanii wyborczej obecna ekipa rządząca obiecywała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Jednak po przeszło 100 dniach urzędowania pod wodzą Tuska, minister finansów, Andrzej Domański, zawiadamia, że taka podwyżka nie zdarzy się ani w tym, ani w kolejnym roku.

W trakcie kampanii wyborczej obecna ekipa rządząca obiecywała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Jednak po przeszło 100 dniach urzędowania pod wodzą Tuska, minister finansów, Andrzej Domański, zawiadamia, że taka podwyżka nie zdarzy się ani w tym, ani w kolejnym roku. Koalicja Obywatelska, w swym programie przed wyborami parlamentarnymi 2023, wymieniała to podniesienie jako jeden ze stu konkretnych zobowiązań na pierwsze sto dni rządów.

A co z tą obietnicą? Okazuje się, że nie została spełniona, gdyż w pierwszych stu dniach rządów nic nie zrobiono, aby podwyższyć limit. Minister finansów, Andrzej Domański, podczas swojej dzisiejszej wypowiedzi w Polsacie News, zapewnił, że to postulat zostanie zrealizowany "w ciągu kadencji". Niemniej jednak, jego słowa sugerują, że nie ma na to szans ani w 2024, ani nawet w 2025 roku.

"Moim zdaniem, na chwilę obecną, nie ma miejsca do tego, aby kwota wolna wzrosła do 60 tysięcy w przyszłym roku" - oświadczył Domański.



źródło: niezależna.pl