Ciekawe wyniki sondaży z Francji, rzucają światło na przyszłość polityczną państwa nad Sekwaną. Według poufnego badania przeprowadzonego na zlecenie Republikanów, gdyby obecnie odbyły się wybory parlamentarne, Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen miałoby realną szansę na zdobycie większości mandatów, zapewniając sobie samodzielne rządy.

Badanie, które przeprowadziła sondażownia IPSOS na próbie 4 tysięcy wyborców w grudniu, wyłoniło jednoznacznego zwycięzcę - Zgromadzenie Narodowe - Rassemblement National (RN). Partia prawicowa i populistyczna zyskałaby aż 278 mandatów, zbliżając się do bezwzględnej większości, która wynosi 289 mandatów. To trzykrotny wzrost w porównaniu z obecnymi 88 deputowanymi reprezentującymi partię Marine Le Pen.

Rezultaty te stanowią szok dla Republikanów i prawdopodobnie uratowały mniejszościowy rząd partii Macrone'a Renaissance (Odrodzenie), dawniej znanej jako Republiko Naprzód. W grudniu Republikanie rozważali wotum nieufności wobec gabinetu Elisabeth Borne, lecz te wyniki sugerując dominację Zjednoczenia Narodowego zmusiły ich do zmiany strategii. Mniej więcej w tym czasie, by zachować resztki swego politycznego prestiżu, Emmanuel Macron zastąpił premiera Borne Gabriellem Attalem. Co ciekawe, był to pierwszy przypadek, kiedy homoseksualista zastępował lesbijkę na stanowisku premiera.

Zanurzając się w życiorysach polityków, można dostrzec, że nowym ministrem spraw zagranicznych został były mąż Attala, Stéphane Séjourné. Panowie rozstali się tuż przed nominacją Attala na premiera. Takie powiązania mogą stanowić ciekawy wątek w narracjach o francuskich politykach.

Jednakże, wyniki sondażu przynoszą także zaskakujący spadek popularności partii Macrona. Według nich, partia prezydenta miałaby zaledwie 135 mandatów, niemal o połowę mniej niż 246 uzyskane w 2022 roku. Wówczas brakowało im 43 mandatów do większości, co zaowocowało rządem mniejszościowym, ponieważ żadna inna partia niechętnie wchodziła w koalicję z Macronem. Podobny los spotkałby również ugrupowania skrajnej lewicy i zielonych, tworzące Nowy Ekologiczny i Społeczny Związek Ludowy (NUPES), które zamiast 131 mandatów, zredukowałyby się do zaledwie 68.

Jak podkreśla Dariusz Matuszka tak drastyczne zmiany w wynikach wyborczych zwiastują prawdziwą rewolucję polityczną we Francji. Obowiązujący system wyborczy zawsze działał na niekorzyść partii antysystemowych, takich jak wcześniej Front Narodowy czy teraz Zjednoczenie Narodowe. Wielomandatowe okręgi jednomandatowe stwarzają okazję dla kandydatów Zjednoczenia Narodowego, by zdobyć pierwsze lub drugie miejsce w pierwszej turze, lecz często w drugiej turze napotykają na opór establishmentu politycznego.

Paradoksalnie, niskie wyniki sondażowe mogą zwiększyć szanse partii systemowych na pozostanie w Zgromadzeniu Narodowym do końca kadencji. Brak większości uniemożliwiłby bowiem złożenie wotum nieufności wobec rządu, co mógłby prowadzić do przedterminowych wyborów i ewentualnego przejęcia władzy przez Zjednoczenie Narodowe.

Niejasna pozycja Macrone'a w sondażach może być przyczyną ostatnich demonstracji siły ze strony prezydenta Francji. Być może jest to próba zjednoczenia ludu wokół swojej osoby, w obliczu narastającej dominacji Zjednoczenia Narodowego. W związku z tym jego propozycja wysłania wojsk na Ukrainę mogła być próbą umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej, jak i krajowej.

Jak na razie, Macron nie może znaleźć lidera, który poprowadziłby jego ugrupowanie w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Potencjalni kandydaci odrzucili jego propozycje, pozostawiając go w sytuacji kryzysowej wobec rosnącej popularności Zjednoczenia Narodowego.

Przed nami niezwykle interesujące czasy w polityce francuskiej, gdzie zmieniające się trendy mogą przynieść rewolucyjne przemiany na arenie politycznej, zarówno we Francji, jak i w Europie.



źródło: wPolityce.pl/ Dariusz Matuszak