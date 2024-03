"21 marca Telewizja Polska S.A. w likwidacji skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania, co narazić mogło TVP na szkodę wielkich rozmiarów. To efekt trwających działań kontrolnych prowadzonych w Spółce". Informację tę przekazało Centrum Informacji TVP w oficjalnym komunikacie.

Według przekazu, zgłoszenie dotyczy działań podpisanych przez byłego prezesa Zarządu TVP, Jacka Kurskiego, oraz innych osób, które w różnych okresach pełniły funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

"Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie wyklucza, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw będzie uzupełniane o kolejne wątki, gdyż kontrola i szczegółowa analiza dokumentacji w Spółce prowadzone są nadal na szeroką skalę" — zaznaczono w komunikacie.

Należy zauważyć, że w oficjalnym oświadczeniu TVP nie przedstawiono konkretnych przykładów dotyczących tych zobowiązań. Zgłoszone zarzuty pozostają ogólne i nieprecyzyjne. Obecnie sytuacja ta może być interpretowana jako czysta działalność propagandowa, która może być podstawą do podjęcia działań prawnych także przez Jacka Kurskiego. Oczekuje się dalszego rozwoju sytuacji.