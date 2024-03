Zabezpieczenie rosyjskich rafinerii wyzwaniem dla Kremla

Skuteczne zabezpieczenie wszystkich rafinerii w Rosji jest niemożliwe, co zmusza Rosjan do przenoszenia kluczowych jednostek, takich jak systemy Pancyr-S1, w obszary kluczowe dla ich gospodarki.

Ataki Ukrainy na rosyjskie instalacje rafineryjne trwają nieprzerwanie, stając się coraz większym zagrożeniem dla stabilności gospodarczej Rosji - taki jest wniosek brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Według ekspertów z Wielkiej Brytanii, skuteczne zabezpieczenie wszystkich rafinerii w Rosji jest niemożliwe, co zmusza Rosjan do przenoszenia kluczowych jednostek, takich jak systemy Pancyr-S1, w obszary kluczowe dla ich gospodarki.

Najnowsze dane wywiadowcze wskazują, że działania Ukrainy powodują poważne straty finansowe dla Rosji i wpływają na krajowy rynek paliw. Naprawa zniszczonych rafinerii wymaga nie tylko czasu, ale także znacznych nakładów sił i środków. Kreml podejmuje już działania mające na celu zwiększenie ochrony tych obiektów, wykorzystując m.in. systemy Pancyr-S1, uznawane za jedne z najnowocześniejszych na świecie.

Jednakże, według raportu brytyjskiego Ministerstwa Obrony, Rosja może napotkać trudności w zapewnieniu wystarczającej liczby systemów Pancyr-S1 do obrony wszystkich istotnych obiektów na swoim terytorium. Nawet pomimo planów rozmieszczenia tych systemów wokół rafinerii, rozmiary rosyjskiego sektora energetycznego sprawiają, że pełne zabezpieczenie pozostaje mało prawdopodobne.

Systemy Pancyr-S1, znane również jako SA-22 Greyhound w kodzie NATO, zostały wprowadzone do użytku przez rosyjskie siły zbrojne już w latach 90. To zaawansowane systemy obrony powietrznej o krótkim i średnim zasięgu. Ich skuteczność opiera się na radarach wykrywających wrogie cele na odległość do 30 km oraz na przeciwlotniczych pociskach rakietowych, które mogą przechwycić cele do 20 km z pułapem nieprzekraczającym 15 km. Dodatkowo, załogi są wyposażone w armaty automatyczne kal. 30 mm, które mogą prowadzić ogień na odległość do 4 km.

Mimo wysiłków Rosji w rozmieszczeniu systemów Pancyr-S1 w celu ochrony rafinerii, brytyjscy analitycy sugerują, że w obliczu rozległości i skali rosyjskiego sektora energetycznego, pełne zabezpieczenie pozostaje wyzwaniem.

źródło: tech.wp.pl