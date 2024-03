Rosyjskie zakłócenia GPS nad Polską utrudniają ruch lotniczy

Ostatnio, ataki na sieć GPS nasiliły się, a skutkiem tego jest najdłuższe zakłócanie sygnału GPS w historii, co wpłynęło na ponad 1,6 tysiąca lotów.

Jak napisał portal onet.pl od kilku miesięcy, Rosja systematycznie ingeruje w działanie satelitów w obszarze Morza Bałtyckiego. Ostatnio, te działania nasiliły się, a skutkiem tego jest najdłuższe zakłócanie sygnału GPS w historii, co wpłynęło na ponad 1,6 tysiąca lotów. Pierwsze przypadki zakłóceń GPS nad Polską zauważono pod koniec ubiegłego roku, a od tego czasu zjawisko się nasilało, pojawiając się również w innych krajach, takich jak Niemcy. Odpowiedzialnym za to prawdopodobnie jest "Baltic Jammer" zlokalizowany w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim.

Cytowany portal przytacza słowa analityka OSINT ze Szwecji, działającego na platformie X (dawniej Twitter) pod pseudonimem Markus Jonsson, który poinformował w poniedziałek rano, że obecne zakłócenia sygnału w okolicach Morza Bałtyckiego trwają już niemal 60 godzin, co stanowi nowy rekord. "Baltic Jammer działał przez ostatnie 47 godzin, najdłużej w historii. Czerwone kropki pokazują obszar objęty działaniem. (...) Wpłynęło to na loty 1614 samolotów, z których większość to samoloty cywilne".

W poniedziałek rano, ekspert zaktualizował informacje, informując, że zakłócenia trwają już prawie 60 godzin. "Mapa z zielonymi kropkami pokazuje nową konfigurację w pełni skoncentrowaną na prawie wyłącznie przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez Polskę, pozostawiając czysty korytarz dla lotów do/z okręgu królewieckiego" - napisał szwedzki ekspert pod kolejnym grafikiem w wątku. Jak dodał prezentowane grafiki nie uwzględniają jednak wszystkich zakłóceń, a ich liczba była jeszcze większa. Wśród wielu ujawnionych informacji, szwedzki analityk wskazał na przypadek, gdzie jeden z polskich samolotów był objęty zakłóceniami przez łącznie 6,5 godziny.

Zakłócenia GPS mogą prowadzić do błędnych odczytów lub całkowitego braku sygnału, co stwarza ryzyko nie tylko dla żeglugi morskiej, ale także dla transportu lądowego, ponieważ kierowcy również mogą doświadczyć problemów. W przypadku lotnictwa, sygnał GPS nie jest jedynym sposobem nawigacji, ale nadal stanowi istotny element bezpieczeństwa.

źródło: onet