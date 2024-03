Księżna Kate poinformowała o stanie swojego zdrowia. Oświadczenie trafiło do sieci

Księżna Kate ujawniła, że zmaga się z nowotworem i przyznała, że diagnoza była dla niej ogromnym szokiem.

Nowotwór został zdiagnozowany podczas operacji jamy brzusznej przeprowadzonej w styczniu.

- Operacja przebiegła pomyślnie. Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. Dlatego mój zespół medyczny doradził mi, abym przeszła chemioterapię zapobiegawczą, a obecnie jestem na wczesnym etapie tego leczenia - mówiła księżna.

Razem z mężem, księciem Williamem, podejmują wszelkie działania, aby poradzić sobie z tą sytuacją i zapewnić dobro swojej młodej rodziny.

- Zanim rozpoczęłam leczenie, potrzebowałam czasu, aby dojść do siebie po poważnej operacji. Ale co najważniejsze, zajęło nam trochę czasu, aby wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w odpowiedni dla nich sposób i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze - mówiła księżna.

Księżna zapewnia jednak, że jest pod troskliwą opieką zespołu medycznego.

Księżna oświadczyła, że czuje się coraz lepiej z każdym dniem i skupia swoją energię na działaniach, które pomogą jej powracać do zdrowia. Wyraziła wdzięczność wobec męża za niezłomne wsparcie i obecność w trudnych chwilach, będąc dla niej niezmiernie ważnym źródłem siły i otuchy. Prosiła również o szacunek dla prywatności swojej rodziny, która potrzebuje czasu i przestrzeni, aby przystosować się do sytuacji i przede wszystkim skupić na procesie powrotu do zdrowia.

Kate zakończyła swoje przesłanie stwierdzeniem, że ma w myślach wszystkich, których dotknął nowotwór. Podkreśliła, że życzy wszystkim, którzy zmierzają się z tą chorobą, bez względu na jej formę, aby nie tracili wiary ani nadziei. Kate dodatkowo podkreśliła, że nie są sami.

Przypomnijmy, że wiadomość o stanie zdrowia księżnej została podana po udanej operacji jamy brzusznej, którą Kate przeszła 16 stycznia. Po zabiegu spędziła 13 dni w londyńskim szpitalu, a od tego czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza, wycofała się z obowiązków publicznych na czas rekonwalescencji.

Zamieszczone oświadczenie miało również na celu odcięcie się od fal spekulacji, które powstały w związku z jej nieobecnością.