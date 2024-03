Rektor KUL: Zmartwychwstanie daje nadzieję na definitywne zwycięstwo dobra nad złem

Poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa w sposób całkowity i nieodwołalny pokonał śmierć, ofiarowując nadzieję na definitywne zwycięstwo dobra nad złem – zaznaczył rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski w liście na Wielkanoc 2024 r.

W liście przekazanym w piątek PAP przez biuro prasowe Episkopatu rektor KUL zwrócił uwagę, że Bóg w Jezusie Chrystusie, "przyjmując na siebie wszelkie cierpienia i słabości, łącznie ze śmiercią – pokonał je w sposób całkowity i nieodwołalny".

Zaznaczył, że "rozpacz ustępuje więc dzisiaj miejsca nadziei na definitywne zwycięstwo dobra nad wszystkim, co kojarzymy ze złem".

Zwrócił uwagę, że "wokół nas żyją zastępy ludzi dobrych, pokornych, mądrych, głęboko wierzących, a także walczących ze swoją grzesznością, od której nikt nie jest przecież wolny". Jako przykład przywołał postać zmarłemu 1 czerwca 1991 r. w opinii świętości studenta KUL Jacka Krawczyka, którego proces beatyfikacyjny został wszczęty w 2021 r.

Przyznał, że jego głęboka wiara została poddana bolesnej próbie w ostatnim okresie życia, gdy wykryto u niego chorobę nowotworową. O jego dojrzałości świadczą pozostawione zapiski i listy – napisał rektor KUL. Jako przykład przytoczył jeden z nich, w którym Krawczyk zwracał uwagę, że "trzeba przechodzić od wiary w Boga, która może pozostawać tylko na poziomie umysłu, do wiary Bogu, czyli do przyjęcia Go wolą i sercem, a ostatecznie całym swoim życiem".

W ocenie rektora KUL postać Krawczyka uświadamia, że celem uczelni jest nie tylko przekazywanie wiedzy.

"Wówczas kształcilibyśmy tylko religioznawców, a nie ludzi, dla których wiara jest istotnym elementem życia osobistego i społecznego" – napisał ks. prof. Kalinowski.

"Chcemy, aby KUL (...) był uczelnią – nauczającą myślenia o świecie i człowieku w duchu chrześcijańskim oraz wychowującą do życia wiarą, czyli w efekcie prowadzącą ku świętości" – zaznaczył rektor.



