Co dalej z Piotrem Zielińskim?

Piotr Zieliński mało gra ostatnio w swoim klubie Napoli, ale w czwartek przyczynił się do wygranej Polski z Estonią 5:1 w półfinałowym meczu barażowym o awans do piłkarskich mistrzostw Europy. "Czekałem na to zgrupowanie" - przyznał przed kamerą TVP strzelec jednego z goli.

Piotr Zieliński mało gra ostatnio w swoim klubie Napoli, ale w czwartek przyczynił się do wygranej Polski z Estonią 5:1 w półfinałowym meczu barażowym o awans do piłkarskich mistrzostw Europy. "Czekałem na to zgrupowanie" - przyznał przed kamerą TVP strzelec jednego z goli.

Z końcem obecnego sezonu wygasa kontrakt Zielińskiego z Napoli i kiedy 29-letni pomocnik zdecydował, że go nie przedłuży, przestał grać regularnie.

"Czekałem na to zgrupowanie. Dobrze się czuję, jestem w dobrej formie fizycznej" - zapewnił.

W czwartek Zieliński trafił do siatki na 2:0 w 50. minucie, nietypowo jak na niego, bo strzałem głową. Wykorzystał wówczas dośrodkowanie Nicoli Zalewskiego.

"Drugi raz chyba się w karierze zdarzyło, że strzeliłem bramkę głową. Cieszę się z tego i oby więcej tych goli z głowy. Nico to świetny piłkarz, dobrze się rozumiemy" - powiedział.

W finale baraży w kolejnym wtorku naszą drużynę czeka starcie z Walią, która imponująco pokonała Finlandię na własnym terenie rezultatem 4:1. Piotr Zieliński wskazał, na co powinna zwrócić uwagę reprezentacja Polski. Zdaniem niego kluczowe będą determinacja, zaangażowanie oraz konsekwencja w nieodpuszczaniu żadnej piłki. Istotne będzie również utrzymanie skupienia, szczególnie wobec strategii rywali, którzy preferują długie podania i starają się wykorzystać sytuacje po stałych fragmentach gry. Aby zwyciężyć, musimy być gotowi na tę taktykę i skoncentrować się na zdobyciu trzech punktów.

"Mieliśmy przetarcie z Walią dwa lata temu w Lidze Narodów (Polska wygrała te mecze 2:1 i 1:0 - PAP) i jest to silny agresywny zespół, grający angielską piłkę, fizyczną. Ale mamy na tyle jakości, że jestem dobrej myśli. Stać nas na to, żebyśmy tam wygrali i przypieczętowali awans na Euro" - podkreślił.

W sprawie swojej przyszłości Zieliński jasno wyraził swoje zamiary co do gry w barwach SSC Napoli do końca sezonu, a następnie opuszczenia klubu. Zapewnił, że będzie wystarczająco aktywny w klubie, aby utrzymać formę i nie widzi problemów z kontynuacją gry w Napoli do końca obecnego sezonu.



red./PAP/interia