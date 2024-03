Robert Szewczyk o planach na starówkę i wyprowadzeniu Aresztu Śledczego z centrum Olsztyna [PROGRAM]

Kampania prezydencka w Olsztynie trwa w najlepsze. Do wyborów samorządowych zostały nieco ponad dwa tygodnie, a kandydaci ogłaszają swoje programy i wizje miasta, które będą realizować po wyborach.

Jednym z bardziej ambitnych, ale także angażujących haseł jest wyprowadzenie Aresztu Śledczego z centrum Olsztyna. Zabytkowy budynek, który jest odgrodzony ogromnym murem nie jest najlepszą wizytówką miasta wojewódzkiego. Pomysł jego wyniesienia z al. Piłsudskiego zaproponował kandydat Koalicji Obywatelskiej Robert Szewczyk, który odbył już rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości, które są początkiem tego ambitnego planu.

— Musimy przywrócić do życia centrum miasta i starówkę — mówi Robert Szewczyk — Jednym z elementów, które są nieodłącznie kojarzone ze ścisłym centrum Olsztyna jest Areszt Śledczy - stary, ponury, pruski gmach więzienia, który gdy powstawał, był na obrzeżach miasta, a dziś jest w jego centrum. Rozmawiałem niedawno z wiceministrem sprawiedliwości Arkadiuszem Myrchą, który jest mieszkańcem Torunia i ma podobny problem ze swoim miastem, w którym też jest podobne, stare, pruskie więzienie. Dziś zależy nam na tym, żeby wyprowadzić areszt poza granice Olsztyna. Rozmawialiśmy o tym z panem ministrem i będziemy wracać do tej sprawy szukając rozwiązań, ponieważ bardzo nam na tym zależy — podkreśla kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Olsztyna.

Jaką rolę będzie pełnił zabytkowy budynek po wyprowadzce z niego Aresztu Śledczego? — Chciałbym, żebyśmy nazwali to roboczo "Centrum Wolności". Razem z mieszkańcami określimy funkcję tego budynku — mówi Robert Szewczyk. Kandydat KO przyznaje, że jest zwolennikiem pomysłu powstania w tym miejscu centrum organizacji pozarządowych, jednak przyznał, że podczas jego rozmów z mieszkańcami pojawiały się także koncepcje stworzenia tu centrum kultury, muzeum sztuki współczesnej czy muzeum sztuki młodych artystów. — Wyprowadzenie tego aresztu i zniszczenie tego brzydkiego, pstrokatego muru będzie impulsem do dalszego rozwoju naszego miasta, ale także Starego Miasta. Rozszerzmy jego granice i jego oddziaływanie kulturowe — zapewnia kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Olsztyna.

Robert Szewczyk przedstawił także szereg rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie Starego Miasta i przywrócą na nim życie. — To zadaniem miasta jest organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowym, które razem stworzą atrakcyjną i dostępną ofertę. Ta dostępność musi polegać na tym, żeby ich znaczna większość była bezpłatna. Zadbajmy o darmowe i bezpłatne wydarzenia dla wszystkich olsztynian. To zdanie miasta: bogate i ciekawe Olsztyńskie Lato Artystyczne, które będzie tworzone we współpracy i dialogu z przedsiębiorcami, restauratorami i organizacjami pozarządowymi. Podobnie jak Jarmark Świąteczny i Wielkanocny, które muszą stale odbywać się na Starym Mieście - tam jest ich miejsce. Aby ta współpraca przebiegała sprawnie powołam Menadżera Starego Miasta. Osobę, która będzie w stałym kontakcie z przedsiębiorcami, trzecim sektorem, mieszkańcami i prezydentem. Jej zadaniem będzie rozwiązywanie problemów i szukanie nowych pomysłów na rozwój Starego Miasta i centrum Olsztyna — zapowiada Robert Szewczyk.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiada również odbudowanie sceny Staromiejskiej, która będzie ogólnodostępna. Robert Szewczyk również podkreśla, że komunikacja miejska będzie dostosowana do potrzeb mieszkańców odwiedzających Stare Miasto.

— Musimy uczytelnić rondellę przed Wysoką Bramą. Ten projekt to nie tylko zagospodarowanie wykopaliska, ale także nowoczesne parkingi i urządzenia sanitarne, które polepszą funkcjonowanie na Starym Mieście. Są na to pieniądze unijne, a my wiemy jak je pozyskać, bo mamy w tym ogromne doświadczanie — podkreśla Robert Szewczyk.

Kandydat KO ma również na uwadze zagospodarowanie budynków po PTTK, które przeszły na własność gminy Olsztyn. Ich przeznaczanie również ma zostać uzgodnione na podstawie dialogu społecznego. — To powinna być i będzie jedna z atrakcji turystycznych Olsztyna i wizytówka naszego miasta — zapowiada Robert Szewczyk.

— Ściągniemy do Olsztyna wydarzenia najwyższej ligi. Wrócimy na mapę najważniejszych wydarzeń w Polsce. Zrobiliśmy już wiele kroków ku temu. Odbudujemy silną marką Olsztyna — mówi kandydat KO.

Robert Szewczyk podkreśla, że jest zwolennikiem wprowadzenia w Olsztynie uchwały krajobrazowej, która uporządkuje szyldy, banery i reklamy w całym mieście, a zwłaszcza w obrębie centrum i historycznych części takich jak Stare Miasto. — Musimy uporządkować estetykę w naszym mieście. Wszystkich nas drażnią ogromne, kolorowe banery i wszechobecna "szyldoza". Chciałbym, żeby to była jedna z pierwszych rzeczy, jaką się zajmiemy w nowym samorządzie Olsztyna. Jej wprowadzenie, podobnie jak reszta moich decyzji odbędzie się w dialogu z mieszkańcami i branżą reklamową, bo tylko w ten sposób mamy pewność, że będzie ona dobrze przyjęta i respektowana — zauważa Robert Szewczyk.

Karol Grosz