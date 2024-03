Kibice ruszyli z pomocą dla "Białej Gwiazdy"

Od dłuższego już czasu Wisła Kraków boryka się z trudnościami finansowymi, jak rwąca rzeka niosąca ze sobą kłopoty. W latach 2018-2019 klub był na skraju przepaści, obecnie sytuacja nieco się ustabilizowała, ale trudno w pełni przyjąć postawę w pełni optymistyczną.

Istniało realne zagrożenie, że z powodu deficytu w kasie "Białej Gwiazdy" nie uda się spełnić wymogów licencyjnych na nadchodzący sezon. Jednakże kibice postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W ostatni czwartek klub opublikował doniesienie o godnym podziwu wysiłku ze strony stowarzyszenia "Socios Wisła".

Nie jest tajemnicą, że Wisła dąży do powrotu do Ekstraklasy, lecz w obliczu trudnej sytuacji finansowej priorytetem stało się odzyskanie stabilności. Mimo że "Biała Gwiazda" gra obecnie drugi sezon w Fortuna 1. Lidze, dystans do pozycji premiowanej awansem nie jest znaczący. Jednak większość kibiców patrzy na przyszłość z niepokojem.

Klub od lat zmaga się z problemami finansowymi, a w latach 2018 i 2019 był bliski bankructwa. Awans do Ekstraklasy przyniósłby zastrzyk środków i przynajmniej nieco stabilności. Marzą o tym zarówno kibice, jak i działacze piłkarscy. Jednakże, aby myśleć o powrocie do elity, Wisła musi spełnić wymogi licencyjne.

W obliczu obecnej sytuacji klub zmuszony był zwrócić się o pomoc do swoich kibiców, jak donoszą dziennikarze. Klub złożył wniosek do stowarzyszenia "Socios Wisła" o wsparcie finansowe. Do 15 kwietnia "Biała Gwiazda" musi uregulować swoje finanse i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Bez względu na to, czy chce grać w przyszłym sezonie w Ekstraklasie czy też w 1. lidze, potrzebne jest 1,5 miliona złotych.

Wreszcie, w czwartek nadeszły oczekiwane wieści. Kibice ponownie nie zawiedli i zdecydowali się wesprzeć finansowo Wisłę Kraków. Klub otrzymał potrzebne 1,5 miliona złotych. W głosowaniu wniosek został poparty przez niemal 93% członków stowarzyszenia.

Jarosław Królewski serdecznie podziękował członkom Socios za okazane wsparcie, wysoką frekwencję i niemal jednogłośny wynik głosowania, co stanowi wyraz zaufania i motywację do dalszej pracy.

Od momentu powstania stowarzyszenie "Socios Wisła" przekazało klubowi niemal 8 milionów złotych. Jest to jedno z fundamentów odbudowy trzynastokrotnego mistrza Polski. Aktualnie "Biała Gwiazda" zajmuje czwarte miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi, tracąc sześć punktów do liderującej Lechii Gdańsk.

źródło: interia