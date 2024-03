Trwa budowa ronda na Zatorzu w Olsztynie. Radny Mirosław Arczak ma obawy co do organizacji ruchu

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie to inwestycja, na którą wielu mieszkańców szeroko pojętego Zatorza czekało. Gdy inwestycja się rozpoczęła, pojawiły się jednak pewne obawy, co do organizacji ruchu w tym miejscu.

Skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Zientary Malewskiej to miejsce, które było jednym z bardziej niebezpiecznych punktów na mapie drogowej Olsztyna. Mimo dość kiepskiej jakości drogi, kierowcy jadący wzdłuż torów często "zapominali" ustąpić pierwszeństwa osobom jadącym ul. Poprzeczną, przez co doprowadzili do licznych kolizji drogowych, które były szczególnie widoczne w okresie Wszystkich Świętych, gdzie wiele osób jechało tędy na pobliski cmentarz.

Teraz wszystko się zmieni. Władze Olsztyna podpisały umowę na modernizację istotnego skrzyżowania. Inwestycja łączy się także z wybudowaniem dojazdu do powstających bloków Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zamiast tradycyjnego skrzyżowania połączenie ulic Zientary-Malewskiej oraz Poprzecznej będzie teraz rondem. To ma zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz usprawnić przemieszczanie się w tym obszarze.

Łączna długość wybudowanej i przebudowanej drogi to 646 metrów. Droga dojazdowa do nowych bloków OTBS będzie mieć 386 m, ul. Zientary-Malewskiej zostanie przebudowana na odcinku 210 m, a Poprzeczna na 50-metrowym.

Radny Mirosław Arczak ma wątpliwości

Swoje wątpliwości co do inwestycji zgłosił radny Mirosław Arczak, który jest mieszkańcem szeroko pojętego Zatorza. Radny nie ma zastrzeżeń co do wartości samej inwestycji, która jak sam podkreśla — Jest wartością dodaną dla tej części miasta. Problem w tym, że takie inwestycje niosą za sobą zmiany w organizacji ruchu drogowego. Na dość "ciasnym" i gęsto zabudowanym Zatorzu, takie zmiany mogą powodować dość duży paraliż komunikacyjny, a kierowcy będą szukać alternatywnych dróg dotarcia do domu czy pracy. Jedną z takich dróg może być ul Wiosenna, która jest gruntową drogą prowadzącą przez Las Miejski. Przeniesienie ruchu samochodów na ul. Wiosenną może spowodować duże zniszczenia i niepotrzebną ingerencję w Las Miejski.

— W otoczeniu ww. terenu (a przyszłego placu budowy) nie ma wielu ulic mogących posłużyć do wyznaczenia objazdów. Jedną z istniejących dróg jest ul. Wiosenna o nawierzchni gruntowej i wiodąca przez Las Miejski. Obecnie jest sporadycznie wykorzystywana przez kierowców, a występujący tam ruch nie stanowi utrudnienia i zagrożenia. Jednak w czasie przedmiotowej budowy ul. Wiosenna dla niektórych kierowców może stanowić „awaryjne” połączenie ul. Zientary-Malewskiej z ul. Jagiellońską. Jakikolwiek zwiększony ruch pojazdów na tej ulicy nie powinien mieć miejsca z uwagi na charakter tej drogi oraz teren, przez który przebiega — pisze radny Mirosław Arczak do prezydenta Olsztyna.

— Uprzejmie informuję, że umowa z Wykonawcą robót, jak i Tymczasowa Organizacja Ruchu nie przewidują ruchu samochodowego ul. Wiosenną. Wykonawca prowadzi roboty budowlane pod ruchem w obszarze skrzyżowania ul. Zientary-Malewskiej i ul. Poprzecznej w Olsztynie. Jednocześnie informuję, że Wykonawca przestrzega Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 400 w sprawie procedury informowania o utrudnieniach w ruchu drogowym — odpowiada prezydent Piotr Grzymowicz.

— Nie jestem zadowolony z tej odpowiedzi — przyznaje radny Mirosław Arczak w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" — Chciałem zapobiec ewentualnej dewastacji tej drogi jeszcze przed faktem, a odpowiedź prezydenta wygląda jak typowe "umywanie rąk" i zrzucanie odpowiedzialności na swojego następcę. Teraz ruch przy okazji tej inwestycji odbywa się płynnie, jednak nie zawsze tak będzie— zauważa radny Arczak.

I dodaje: Podczas moich wycieczek czy to pieszych, czy rowerowych bywam na ul. Wiosennej. Podczas trwania tej inwestycji będę regularnie sprawdzał jej stan i ruch samochody w tym miejscu.

Inwestycja ma wartość niemal 11,7 mln złotych i ma zostać zrealizowana do końca maja 2025 roku. Połowa wartości zadania to zewnętrzne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Karol Grosz