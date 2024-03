Ile osób choruje na alergię w Polsce?

Alergia jest coraz powszechniejszym schorzeniem, uznanym za problem cywilizacyjny. Nieleczona może prowadzić do astmy. Na alergię choruje w Polsce ok. 12 mln osób, a ponad 4 mln walczy z astmą – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach cyklu "Środa z profilaktyką".

"Alergie mogą znacząco zakłócać codzienne funkcjonowanie. Stosując odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak unikanie alergenów i dbanie o czystość otoczenia, odczulanie możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych" - podkreślił NFZ.

By złagodzić objawy uczulenia na pyłki NFZ radzi m.in. by unikać spacerów i prac w ogrodzie w dni o wysokim stężeniu pyłków oraz nosić okulary przeciwsłoneczne, co pozwoli na ograniczenie kontaktu spojówek z alergenem.

Oprócz tego, wśród pomocnych działań wymieniono spanie przy zamkniętych oknach, kąpanie się po spacerze oraz unikanie jazdy samochodem przy otwartych oknach. "Alergia na pyłki zaostrza się przez dym tytoniowy. Dlatego nie pal i unikaj przebywania w zadymionym środowisku" - dodano.

NFZ, przy uczuleniu na pleśnie, wskazuje na usuwanie z otoczenia rzeczy z widocznym nalotem pleśni i zapewnianie prawidłowej wentylacji pomieszczeń i niskiej wilgotności. Ponadto, pomocne jest unikanie nawilżaczy powietrza.

Natomiast przy uczuleniu na roztocza zaleca się utrzymywanie w domu temperatury poniżej 22 st. C, wilgotności pomiędzy 40-45 proc. oraz niestosowanie nawilżaczy.

NFZ wskazał także na pranie pościeli raz w tygodniu w temp. powyżej 60 st. C, a kołder i poduszek co 4-12 tygodni. "Nakładaj na nie pokrowce z tzw. tkanin barierowych (nie przepuszczających alergenów roztoczy, o drobnym splocie)" - dodał fundusz.

Zaleca się również unikanie przedmiotów, na których gromadzi się kurz - jak dywany, zasłony, tapicerowane meble oraz pościeli z pierza i wełny.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska