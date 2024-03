W komunikacji miejskiej, poczekalni i w domu, czyli jak Polacy robią zakupy poprzez aplikacje mobilne - analiza OLX

Zakupy w modelu mobile commerce przyciągają coraz większą liczbę zwolenników. Przez aplikacje na smartfony szukamy rzeczy nowych, ale też polujemy na okazje z drugiego obiegu. Według danych OLX aż 59% Polaków kupuje takie produkty przez aplikacje na telefon. Co zatem najchętniej kupujemy w modelu m-commerce i jak to robimy?

Mobile first



Nie jest to zaskoczeniem, że rynek aplikacji mobilnych rośnie. Polski rynek aplikacji w 2023 r. uzyskał 753,37 mln USD przychodów. Poza kategorią gry i media społecznościowe znaczny przychód zdobyły aplikacje zakupowe [1], które według danych Gemius znajdują się w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych aplikacji, zaraz obok platform społecznościowych [2]. Idąc dalej, smartfon jest najczęściej wybieranym urządzeniem do e-zakupów (79%), a wśród generacji Z odsetek ten jest większy i wynosi aż 93%.

Smartni Polacy. Gen Z przoduje



To, w jaki sposób Polacy zmienili podejście do zakupów mobilnych, pokazują również dane OLX. Z OLX w lutym 2024 r. korzystał co drugi internauta w Polsce. Największą aktywność użytkowników obserwuje się w weekendy, co może wskazywać na to, że możliwości zakupu, jak i sprzedaży konkretnych produktów konsumenci poszukują wtedy, gdy mają więcej wolnego czasu, który mogą spędzić na poszukiwaniach. Średni czas w miesiącu spędzony w aplikacji OLX to 81 minut, ale najmłodsza generacja potrafi spędzić w aplikacjach re-commerce tyle samo czasu co… w social mediach. W ujęciu globalnym przynajmniej raz w miesiącu 50% Polaków korzysta z rozwiązań re-commerce. W przypadku grupy wiekowej 17-26 odsetek ten jest większy i wynosi 65%.

Według badania Danae na zlecenie OLX „Zachowania młodych w świecie e-commerce i re-commerce” Polacy robią zakupy mobilne zazwyczaj kilka razy w miesiącu. Młodzi, najczęściej decydują się na zakupy z powodu zachcianek, natomiast starsi częściej decydują się na zakup wtedy, gdy potrzebują danej rzeczy. Najczęściej kupowanymi produktami są odzież lub obuwie, ale także elektronika oraz produkty związane z hobby.

„Korzystanie z aplikacji mobilnych jest sposobem na sprytniejsze, szybsze zakupy - wystarczy, że mamy pod ręką smartfon. Użytkownicy >>OLX-ują