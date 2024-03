Edukacja o zdrowiu dopiero w 2026 roku

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że według obecnych szacunków nowy przedmiot - edukacja o zdrowiu - wejdzie do szkół w 2026 roku. Wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu ma być dobrze przygotowane Nowy przedmiot - edukacja o zdrowiu – będzie dobrze przygotowany i według obecnych szacunków wejdzie do szkół w 2026 r. – poinformowała w poniedziałek 18 w Wałbrzychu szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.