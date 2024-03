Zacieśniamy współpracę z sąsiadami

Współpraca i integracja okolicznych samorządów oraz realizacja wspólnych projektów - to najważniejsze cele Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Obecna odsłona odnosi się do perspektywy finansowej 2021-27.

- To dla nas niezwykle ważne, że wspólnie możemy skorzystać z tego unijnego instrumentu - powiedział prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Dzięki dzisiejszemu porozumieniu rozpoczynamy wdrażanie działań wskazanych w "Strategii MOF Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania".

Łączna kwota, jaką mają do dyspozycji samorządu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna to ok. 73,5 mln euro. Zadania, jakie zostaną dofinansowane, będą dotyczyć kwestii społecznych, komunalnych, edukacji i ekomobilności. Na tę ostatnią dziedzinę będzie przeznaczone ponad 40 mln euro.

- Mamy szereg pomysłów, jakie chcielibyśmy zrealizować w tej ZIT-owej perspektywie - przyznaje zastępczyni prezydenta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. - Bez wątpienia inwestycje w rozwój transportu są jednymi z ważniejszych. Ale nie zabraknie propozycji związanych z innymi dziedzinami funkcjonowania samorządów.

Obszarem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest siedem gminy. Poza Olsztyn są to: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.