Przebudowa stacji Olsztyn Główny na finiszu. Znamy termin oddania tunelu [ZDJĘCIA]

Trwa przebudowa stacji Olsztyn Główny. Co do tej pory zostało wykonane?

Przebudowa stacji Olsztyn Główny otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych, a konkretnie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Opiewająca na prawie 400 mln zł umowa dotyczy przebudowy peronów, torów i przejścia podziemnego na Zatorze.

Nowa konstrukcja

W oczy rzuca się na pewno nowa konstrukcja. Kolejarze zamontowali ją na wysokości ul. Kolejowej. To szklane panele. Czemu mają służyć?

— Szklane panele przy ul. Kolejowej są osłoną przeciwporażeniową. Będzie ona chronić przed bezpośrednim dotknięciem sieci trakcyjnej pod wysokim napięciem przez osoby postronne. W miejscu, gdzie panele są montowane droga znajduje się powyżej toru, a co za tym idzie, jest ona na wysokości sieci trakcyjnej. Wcześniej nie było konieczności budowania paneli ochronnych, bowiem odległość między drogą a torem była większa — informuje Justtyn Janduła, z biura prasowego PKP PLK, inwestora.

Dodaje, że w ramach inwestycji dobudowany został kolejny tor wraz z siecią trakcyjną, tym samym system kolejowy przybliżył się do drogowego i konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie.

Jak wygląda zaawansowanie prac w innych miejscach?



— Na stacji Olsztyn Główny prace koncentrują się przy budowie dwóch nowych i wyższych peronów. Montowana jest nawierzchnia oraz elementy zabytkowej wiaty, która została wcześniej odrestaurowana. Postępuje budowa układu torowego. Gotowych jest ponad 26 km torów (z 28 km) oraz 112 rozjazdów (ze 116) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną — podkreśla Janduła.

Kontynuowane są prace przy budowie nastawni – gotowe jest ocieplenie budynku oraz elewacja budynku, trwa montaż instalacji oraz tynkowanie wewnątrz obiektu. Oddanie nastawni, z której będzie prowadzony ruch pociągów, planowane jest w kwietniu. Udostępnienie kolejnych peronów i przejścia podziemnego zaplanowano w maju.

Termin oddania podziemnego tunelu



Prace toczą się również w przejściu podziemnym. Zostały wykonane wszystkie segmenty tunelu – połączonego już z budowanym dworcem. Wewnątrz obiektu trwają prace wykończeniowe. Wykonawca układa na ścianach płyty granitowe, układa instalacje elektryczne oraz montuje schody ruchome i windy, które ułatwią dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Do szerszego i wyższego przejścia będzie także dostęp od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, gdzie powstanie dojście do istniejącego chodnika oraz winda, co ułatwi dostęp do kolei również mieszkańcom osiedla Zatorze. Udostępnienie kolejnych peronów i przejścia podziemnego zaplanowano w maju. Zbudowana zostanie wiata na 20 rowerów.

To przesądza sposób zagospodarowania tego miejsca. Zmotoryzowani mieszkańcy liczyli na urządzenie parkingu. Jak już napisała "Gazeta Olsztyńska" kolejarze nie braali tego pod uwagę.

