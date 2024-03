Młodzi na rynku pracy - przełamywanie schematów - Łukasz Michnik

Zapraszamy serdecznie na panel poświęcony młodym ludziom na rynku pracy oraz ich wyzwaniom związanym z przełamywaniem utartych schematów. Nasze spotkanie skoncentruje się na analizie obecnej sytuacji na rynku pracy dla młodych ludzi oraz na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i strategii, które pomogą im osiągnąć sukces zawodowy.

Jednym z prelegentów będzie Łukasz Michnik, Rzecznik Prasowy Nowej Lewicy. Jego doświadczenie i wiedza na temat wyzwań związanych z rynkiem pracy dla młodych ludzi oraz możliwości ich przezwyciężania będzie nieocenionym źródłem inspiracji dla wszystkich uczestników panelu.

Dołącz do nas, aby wzbogacić swoją wiedzę na temat sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz znaleźć inspirację do działań na rzecz poprawy warunków zatrudnienia dla tej grupy społecznej. Razem możemy przyczynić się do stworzenia bardziej otwartego i sprawiedliwego rynku pracy dla wszystkich.



Łukasz Michnik – socjaldemokrata i olsztyński działacz społeczny. Rzecznik prasowy Nowej Lewicy, współprzewodniczący Młodej Lewicy i koordynator projektu Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich na Warmii i Mazurach. Zaangażowany w działania interwencyjne w sprawach lokatorskich, pracowniczych i spółdzielczych. Organizator lokalnych protestów i manifestacji w walce z niesprawiedliwościami społecznymi. Publikował dla portali takich jak Trybuna, Strajk czy Kurier Olsztyński. Absolwent stosunków międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu, Starostwie Powiatowym w Olsztynie, a także doradzając w sferze komunikacji posłom Lewicy oraz współpracując z prywatnymi StartUpami. Prywatnie zakochany w surfingu, psach i muzyce elektronicznej.



