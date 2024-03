Współczesne kobiety - kompetentne liderki - Anita Frankowiak

Serdecznie zapraszamy na panel poświęcony roli współczesnych kobiet jako kompetentnych liderów. Nasze spotkanie skupi się na analizie wyzwań i sukcesów, z jakimi borykają się kobiety w dzisiejszym świecie, oraz na identyfikacji kluczowych umiejętności i cech, które sprawiają, że stają się one skutecznymi liderkami.

Jedną z naszych wyjątkowych prelegentek będzie Anita Frankowiak, profesor UWM. oraz Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Protokołu Dyplomatycznego. Jej doświadczenie i wiedza na temat roli kobiet w społeczeństwie oraz ich kompetencji przywódczych będzie nieocenionym źródłem inspiracji dla wszystkich uczestniczek panelu.

Dołącz do nas, aby wzbogacić swoją wiedzę na temat roli współczesnych kobiet jako kompetentnych liderów oraz znaleźć motywację do rozwijania swoich własnych umiejętności przywódczych. Razem odkryjmy potencjał, który tkwi w każdej z nas i wspólnie zbudujmy lepszą przyszłość dla kobiet na świecie.



Anita Frankowiak, prof. UWM. Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Protokołu Dyplomatycznego, profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, mediator sądowy, certyfikowany tutor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog, specjalista ds. komunikacji wizerunkowej oraz międzykulturowej, ekspert z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 30-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM. Od 2010 r. dyrektor Instytutu Dyplomacji. Ekspert PAIH podczas Forum Biznesu 2023. Wcześniej: Ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Nauki i Rozwoju. W latach 2019-2021 Pełnomocnik Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej ds. Rozwoju Uczelni. Ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwie Edukacji i Nauki. Dyrektor Oddziału Izby Coachingu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 2005-2013 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2005 do 2011 r. p/o dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego.







Autorka kilkunastu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP i JST. Doradca w zakresie marketingu zewnętrznego i wewnętrznego, PR przedsiębiorstw i ekspert ds. wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz planów naprawczych w MŚP.







Autorka jedynego poradnika nt. modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi, a samorządem powiatowym w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarczych oraz narzędzi monitorowania i ewaluacji Lokalnych Programów Rozwoju Przedsiębiorczości.







Przeprowadziła ponad 14 100 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe (m.in. kraje skandynawskie, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Chiny, Japonia, USA, ZEA, kraje Bliskiego Wschodu). Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców.







W 2021 r. uruchomiła i poprowadziła pierwszą w Polsce w pełni autorską Szkołę Tutorów Międzykulturowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.