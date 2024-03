Od śmieci do atomu - Wojciech Płochocki

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie, które pozwoli nam spojrzeć na problematykę gospodarki odpadami w zupełnie nowy sposób. Panel "Od śmieci do atomu" będzie okazją do zastanowienia się nad innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze gospodarki odpadami oraz ich potencjalnym wykorzystaniem w produkcji energii.

W trakcie dyskusji będziemy poruszać następujące zagadnienia:

Nowoczesne technologie przetwarzania odpadów i ich wpływ na środowisko.

Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców w produkcji energii.

Koncepcje rozwijania energetyki jądrowej jako alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii.

Jeden z naszych prelegentów, Wojciech Płochocki, Dyrektor Generalny XOOG Klastry Energii PSA, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych oraz innowacyjnych podejść do przetwarzania odpadów. Jego udział w panelu zapewni nam cenne spojrzenie na temat transformacji gospodarki odpadami i potencjału energetycznego.

Dołącz do nas, aby wspólnie poszukać nowych, innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki odpadami i energetyki, które mogą przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego i ekologicznego świata.

Wojciech Płochocki - doradca restrukturyzacyjny, prawnik i przedsiębiorca zajmujący się rozwojem energetyki rozproszonej oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Dyrektor Generalny przedsiębiorstwa XOOG Klastry Energii PSA oraz współautor kilkuset ekspertyz, analiz i dokumentów strategicznych przygotowywanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz dużych przedsiębiorstw prywatnych.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku MBA w obronie narodowej i bezpieczeństwie wewnętrznym, absolwent Akademii Koźmińskiego na kierunku Biznes Chiński, ekspert Instytutu Jagiellońskiego oraz Instytutu Wolności. Stały obserwator i komentator dokonującej się na naszych oczach transformacji energetycznej.

Prywatnie mąż Justyny, ojciec Stefana oraz Jadwigi. Rodowity Ślązak zafascynowany polską historią, którą uwielbia odkrywać zarówno podczas nieoczywistych podróży szlakami turystycznymi, jak i siedząc w miękkim fotelu z filiżanką czerwonej herbaty i ciekawą książką w ręku.