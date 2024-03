Sz.Hołownia: ludzie są wystarczająco mądrzy, by w referendum wypowiedzieć się ws. aborcji

Nie możemy uznawać, że ludzie są wystarczająco mądrzy, by wybierać posłów, ale już za głupi, by w referendum odpowiedzieć, czy i kiedy wolno przerywać ciążę – powiedział w Poznaniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że będzie bronił decyzji, by projektami dot. aborcji Sejm zajął się 11 kwietnia.