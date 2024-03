Autobusy na Marszałkowskiej ostrzelane z wiatrówki!

Choć nikomu nic się nie stało, pojazdy są teraz niezdolne do dalszej jazdy.

W samym sercu Warszawy, pięć autobusów miejskich, które obsługiwały kluczowe trasy w centrum miasta, zostało poważnie uszkodzonych. Choć na szczęście nikomu nic się nie stało, pojazdy są teraz niezdolne do dalszej jazdy. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia.

"Funkcjonariusze sprawdzają monitoring, szukają świadków i rozpytują osoby, które mogą coś wiedzieć o sytuacji" - powiedział podkomisarz Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji, w rozmowie z polsatnews.pl.

Incydent miał miejsce w sobotę przed południem na ulicy Marszałkowskiej, niedaleko skrzyżowania z Hożą. Ktoś, prawdopodobnie używając wiatrówki, otworzył ogień do pięciu autobusów komunikacji miejskiej, które obsługiwały kluczowe trasy w centrum miasta: linie 131, 522 i 525 prowadzące do Dworca Centralnego oraz linia 520, kursująca do Placu Bankowego.

Jak dotąd, nie ustalono tożsamości sprawcy czy sprawców ataku.

W wyniku ataku, uszkodzone zostały szyby oraz karoserie autobusów należących zarówno do Miejskich Zakładów Autobusowych, jak i firmy Mobilis, podwykonawcy Warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM).