Współczesne kobiety - kompetentne liderki - Wioletta Śląska-Zyśk

Serdecznie zapraszamy na panel "Współczesne kobiety - kompetentne liderki", który odbędzie się w ramach VIII Kongresu Przyszłości. Podczas tego wyjątkowego spotkania będziemy przyglądać się roli współczesnych kobiet jako kompetentnych liderów oraz omawiać wyzwania i sukcesy związane z ich aktywnością w różnych dziedzinach życia publicznego i biznesowego.



Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, dołączy do naszego panelu, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przedstawić swoje spojrzenie na rolę kobiet jako liderów w społeczeństwie. Będziemy analizować wyzwania, z jakimi borykają się kobiety na różnych płaszczyznach życia oraz szukać inspiracji i rozwiązań sprzyjających ich rozwojowi i sukcesom.



Dołącz do naszej dyskusji i wspólnie przyjrzyjmy się roli kobiet jako kompetentnych liderów w społeczeństwie współczesnym oraz wyzwaniom stojącym przed nimi w drodze do osiągnięcia swoich celów i aspiracji!

Poznajcie również prelegenta!

Urodziłam się i wychowałam w Piszu na Mazurach. A dziś moim domem jest Warmia. Obie te krainy kocham jednakowo mocno. Jestem empatyczną kobietą, kochającą mamą i żoną, skuteczną liderką. Obecnie pełnię funkcję dyrektora w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Samorząd mam w genach. Mam też wiedzę i kompetencje: byłam wicemarszałkiem naszego regionu, mam na koncie dziewięć studiów podyplomowych.

Samorząd to również moja pasja i powołanie – już od ćwierćwiecza. Jako menadżer, coach i mediator, pełniłam wiele ważnych funkcji publicznych. Każdego dnia działam na rzecz rozwoju Warmii i Mazur, to moja pasja, miłość i nasz dom.

Jako doświadczony samorządowiec wiem, jak ważne są potrzeby przedsiębiorców, ludzi kultury, edukacji czy służb mundurowych. Ale najważniejsze jest zdrowie! Bez niego nic w naszym życiu nie ma pełnego kolorytu.

Mam duże doświadczenie zawodowe i szerokie wykształcenie, m.in. dyplom MBA w zarządzaniu ochroną zdrowia, studia podyplomowe z psychologii pozytywnej, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi rynku pracy czy mediacji.

Zostałam uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, otrzymałam odznaczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za działalność na rzecz rynku pracy. A nominacja do Wilka Piskiego podkreśla moje zaangażowanie w rozwój lokalny.

Jako dyrektor szpitala pulmonologicznego kontynuuję moją misję publiczną w najważniejszej dla każdej społeczności sferze – ZDROWIA.

Moje życie zawodowe jest dowodem na to, że z pozytywną energią i zaangażowaniem można realnie wpływać na lepszą przyszłość nas wszystkich.

Można być matką, żoną i… kompetentną liderką!