Kto stoi za organizacją Frank Bold, która uderzyła w Turów?

„Zgadnijcie przez kogo finansowana jest organizacja prawników Frank Bold, która doprowadziła do uchylenia decyzji środowiskowej pozwalającej na kontynuację wydobycia w Turowie?” - pyta na platformie X Jan Pospieszalski, który dzieli się wynikami swojego „śledztwa”. Wykazuje pośrednie powiązania fundacji Frank Bold z Rockefeller Brothers Fund. oraz fundacją Roberta Boscha.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów. W konsekwencji 5 tys. pracowników z Bogatyni może za dwa lata stracić pracę. Decyzja narusza także bezpieczeństwo energetyczne Polski, Elektrownia Turów pokrywa nawet 6 proc. naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Sprawę przeciwko kopalni Turów zainicjowały organizacje ekologiczne, w szczególności Fundacja Frank Bold oraz niemieccy samorządowcy. O powiązaniach tej organizacji pisze w mediach społecznościowych Jan Pospieszalski.

Zadowolenie Fundacji Frank Bold

Uchylona przez WSA, za sprawą Fundacji Frank Bold, decyzja środowiskowa była podstawą wydania koncesji na wydobycie dla kopalni Turów do 2044 roku. Teraz kopalni i elektrowni pozostały zaledwie 2 lata funkcjonowania. Na stronach Frank Bold znajdujemy artykuł na temat niekorzystnego dla Turowa orzeczenia.

— Mamy postępujący kryzys klimatyczny, dlatego Turów, podobnie jak pozostałe, przestarzałe elektrownie węglowe powinny zostać wyłączone najpóźniej w 2030 roku. W zamian powinien powstać system oparty w dużej mierze na OZE i podnoszeniu efektywności energetycznej — radzi mieszkańcom Bogatyni Anna Meres z Greenpeace. W podobnym tonie wypowiada się tu przedstawiciel stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

— Kto nie przestrzega prawa lub z niego drwi, prędzej czy później wpadnie we własną pułapkę. W Bogatyni wszystko zostało postawione na jedną kartę, a teraz może się okazać, że ten domek z kart po prostu runie dużo wcześniej niż sobie to wszyscy wyobrażają. Rząd i PGE obietnicą wydobycia węgla do 2044 r. okłamują ludzi z regionu bogatyńsko-zgorzeleckiego. — czytamy opinię Radosława Gawlika ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

To właśnie Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA zaskarżyły do WSA decyzję środowiskową dla kopalni Turów i uzyskały jej uchylenie.

Bardzo czytelne powiązania

Powiązaniom Fundacji Frank Bold przyjrzał się Jan Pospieszalski.

— Chwila klikania i znajdziemy odpowiedź. Na stronie głównej Fundacji Frank Bold w zakładce „Nasze Finansowanie” znajdziemy - wśród wielu podmiotów - organizację European Climate Foundation. I dopiero wtedy robi się ciekawie — napisał na platformie X Pospieszalski.

Kolejnym ogniwem łańcuszka jest Fundacja Arcadia finansująca European Climate Foundation.

— Jeśli przejdziemy na stronę ECF i wejdziemy w zakładkę z info. o finansowaniu to znajdziemy tam między innymi fundację Arcadia, której donatorem był zmarły niedawno Jacob Rothschild (wspominany na stronie głównej fundacji) — kontynuował Pospieszalski.

Jak napisał Jan Pospieszalski majątek rodziny Boschów wyrósł z „niewolniczej pracy” Polaków oraz produkcji realizowanej na potrzeby prowadzonej przez Niemców wojny.

— Kto jeszcze? Fundacja Rockefeller Brothers Fund. oraz fundacja Roberta Boscha. Warto wspomnieć, że majątek rodziny Boschów wzrósł w trakcie II wojny światowej dzięki darmowej sile roboczej jaką stanowili niewolnicy z Polski oraz zamówieniom niemieckiej zbrojeniówki. A teraz wszyscy fundują zamykanie polskiej kopalni w Turowie. Ciekawe, co? — stwierdził Pospieszalski.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl