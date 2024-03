Król Karol, Księżna Kate a teraz Camilla? Ciężki czas dla royalsów

Król Karol III walczy z rakiem, a Księżna Kate przeszła operację brzucha, pozostawiając wiele niejasności co do swojego stanu zdrowia. Teraz światło dzienne ujrzały kolejne doniesienia, dotyczące królowej Camilli.

Ostatnie miesiące nie przynoszą ulgi brytyjskiej rodzinie królewskiej, gdyż jej członkowie zmierzają się z wyzwaniami zdrowotnymi. Król Karol III walczy z rakiem, a Księżna Kate przeszła operację brzucha, pozostawiając wiele niejasności co do swojego stanu zdrowia. Teraz światło dzienne ujrzały kolejne doniesienia, dotyczące królowej Camilli.

Królowa Camilla oraz książę William starają się pogodzić życie prywatne, związane z opieką nad ciężko chorującym Karolem III, który nadal stawia czoło nowotworowi, oraz dochodzącą do siebie księżną Kate, z obowiązkami publicznymi. Niestety, najnowsze doniesienia wskazują, że również królowa Camilla nie cieszy się najlepszym zdrowiem. Zaniepokojenie wzbudziło źródło z królewskiego dworu, które potwierdziło, że królowa jest przytłoczona sytuacją.

Choroba Karola III zmusiła aktywnych członków rodziny królewskiej do modyfikacji swoich planów. Książę William oraz królowa Camilla, czyniąc co w ich mocy, by reprezentować monarchię w przestrzeni publicznej podczas rekonwalescencji Karola III i księżnej Kate, zjednali sobie sympatię publiczności. Trudna sytuacja sprawiła, że William wspiera Camillę we wszystkich działaniach, stając ramię w ramię na ważnych wydarzeniach.

Król oraz reszta rodziny okazują Camilli zaufanie, co objawia się m.in. w możliwości samodzielnych publicznych wystąpień, wierząc, że będzie działała na rzecz Korony. Pomimo starań o zachowanie nienagannej prezencji i pozytywnej energii, presja związana z obowiązkami i wystąpieniami publicznymi podobno negatywnie odbija się na zdrowiu królowej.

"Jest całkowicie zdruzgotana i wyczerpana sytuacją, jaka dotyka rodzinę w ostatnich miesiącach. Ale czuje się dumna, że może wspierać króla" – zdradziła osoba powiązana z królewskim dworem serwisowi "Daily Beast".