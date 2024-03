Olsztyn 2024-2029 - miasto przyszłości - Czesław Jerzy Małkowski

Zapraszamy na debatę kandydatów na Prezydenta Olsztyna pod hasłem "Olsztyn 2024 - 2029 - miasto przyszłości". To będzie niezwykłe spotkanie, podczas którego dowiemy się, jak nasi kandydaci planują kształtować nasze miasto w najbliższych latach.

Będziemy rozmawiać o nowych pomysłach, innowacyjnych projektach oraz priorytetach dla rozwoju Olsztyna. Wasze pytania i uwagi są dla nas niezwykle ważne, dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji!

Dołączcie do naszego wydarzenia i wspólnie zdecydujmy, jak sprawić, aby Olsztyn był jeszcze piękniejszy i bardziej dynamiczny w kolejnych latach!

Kandydatem na Prezydenta Olsztyna jest Czesław Jerzy Małkowski

Poznajcie również prelegenta!

Czesław Jerzy Małkowski - z olsztyńskim samorządem jest związany nieprzerwanie od 1998 roku, kiedy to pierwszy raz został radnym. Od 1999 do 2001 pełnił rolę Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna. W 2001 roku został wybrany na prezydenta Olsztyna i pełnił tą rolę do 2008 roku. W 2010 roku ponownie wszedł do Rady Miasta, w której zasiada do dziś. Czesław Jerzy Małkowski z wykształcenia jest historykiem, a swoją karierę zawodową związał z nauczaniem historii. W 2024 roku ponownie ubiega się o wybór na urząd prezydenta Olsztyna z bezpartyjnego, własnego komitetu wyborczego.