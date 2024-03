Olsztyn 2024-2029 - miasto przyszłości - Monika Rogińska-Stanulewicz

Zapraszamy na debatę kandydatów na Prezydenta Olsztyna pod hasłem "Olsztyn 2024 - 2029 - miasto przyszłości". To będzie niezwykłe spotkanie, podczas którego dowiemy się, jak nasi kandydaci planują kształtować nasze miasto w najbliższych latach.

Będziemy rozmawiać o nowych pomysłach, innowacyjnych projektach oraz priorytetach dla rozwoju Olsztyna. Wasze pytania i uwagi są dla nas niezwykle ważne, dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji!

Dołączcie do naszego wydarzenia i wspólnie zdecydujmy, jak sprawić, aby Olsztyn był jeszcze piękniejszy i bardziej dynamiczny w kolejnych latach!

Kandydatką na Prezydenta Olsztyna jest Monika Rogińska-Stanulewicz, członek Rady Miasta Olsztyna

Poznajcie również prelegenta!

Monika Rogińska-Stanulewicz od ponad 20 lat jest związana z olsztyńskim samorządem. Pierwszy raz mandat radnej uzyskała w 2001 roku, który pełniła do 2004 roku. Do Rady Miasta wróciła po sześcioletniej przerwie w 2010 roku i podwójnie uzyskując reelekcję pełni swój mandat do dziś.



Rogińska-Stanulewicz od 2001 do 2004 roku pracowała w departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim a od 2004 do 2011 była rzecznikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Obecnie radna pracuje w branży odnawialnych źródeł energii. Kandydatka Trzeciej Drogi jest absolwentką UWM w Olsztynie z zakresu zarządzenia i marketingu w agrobiznesie (magister) i Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie.