Jacek Kurski wraca do gry

Wielka niewiadoma w PiS w końcu została rozwikłana. Po długich spekulacjach i napięciu wewnątrzpartyjnym, Jacek Kurski powraca na scenę polityczną. Decyzję tę, jak podają źródła Onetu, podjął sam prezes partii, Jarosław Kaczyński, mimo wewnętrznych oporów i krytycznych głosów.

Historia polityczna Jacka Kurskiego zaczyna obracać się w nowym kierunku, a on sam szykuje się do kolejnego kroku w swojej karierze. Kurski, odegrał istotną rolę w strategii wyborczej PiS, zwłaszcza podczas kampanii, która przyniosła partii podwójne zwycięstwo w 2005 roku.

Nagłośnienie "dziadka z Wehrmachtu", było autorstwa właśnie Kurskiego. Chociaż sama narracja została później poddana krytyce, to jednak przyniosła ona znaczący polityczny efekt.

Relacja Kurskiego z prezesem Kaczyńskim przetrwała różne burze i zawirowania. Pomimo niejednokrotnego niezadowolenia PiS z działań Kurskiego, postanowiono "przygarnąć go" po raz kolejny. Po odwołaniu z pozycji w Banku Światowym w Waszyngtonie, Kurski wrócił z nowymi pomysłami do centrali partii.

Podobno jego powrót na scenę polityczną jest owocem wielu rozmów i "pielgrzymek" na Nowogrodzką. Kluczową rolę odegrał tzw. raport Kurskiego, w którym przedstawiono przyczyny porażki Zjednoczonej Prawicy w wyborach. Ten dokument, przekazany osobiście prezesowi, został odebrany jako zapowiedź szerszego planu Kurskiego.

Nie brakuje spekulacji co do motywacji polityka i jego obietnic dla partii. Kurski deklaruje gotowość do prowadzenia kampanii wyborczej, która przyniesie PiS powrót do władzy.

Jednak decyzja o starcie Kurskiego w wyborach do PE budzi kontrowersje zarówno w samej partii, jak i poza nią. Jego obecność w wyścigu wyborczym na pewno będzie intensywnie śledzona i komentowana.