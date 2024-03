Był poszukiwany za liczne przestępstwa. Spędzi 7 lat w więzieniu

Pierwszego poszukiwanego policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali w poniedziałek (04.03.2024 r.). 23-latek poszukiwany był listami gończymi wydanymi przez sąd, do odbycia łącznej kary 7 lat za liczne przestępstwa. W toku czynności ustalono, że mężczyzna może przebywać w mieszkaniu na terenie powiatu bartoszyckiego.

Funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania 23-letniego mężczyzny. Poszukiwany zorientował się, że to policjanci stoją przed drzwiami i nie chciał ich otworzyć. Próbował wydostać się z mieszkania przez drzwi balkonowe, a później przez okno od frontu budynku, jednak odstąpił od tego zamiaru, gdy zobaczył stojących mundurowych. Poszukiwany 23-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. We wtorek (05.03.2024 r.) został przewieziony i osadzony w zakładzie karnym w Barczewie.

Kolejnego poszukiwanego policjanci zatrzymali we wtorek (05.03.20243 r.). Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listów gończych wydanych przez sąd oraz zarządzenia o ustaleniu miejsca pobytu. Miał do odbycia karę 482 dni pozbawienia wolności.

Z ustaleń operacyjnych wynikało, że poszukiwany 31-latek może przebywać na terenie m. Kraków. Na jednej z ulic policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego. Jak się okazało, był to poszukiwany 31-latek. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. W środę (06.03.2024 r.) został przewieziony i osadzony w zakładzie karnym.

W środę (06.03.2024 r.) na terenie Szczecina policjanci zatrzymali 41-latka, który poszukiwany był listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do odbycia łącznej kary blisko 3 lat pozbawienia wolności. Poszukiwany 41-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W czwartek (07.03.2024 r.) został przewieziony i osadzony w zakładzie karnym.